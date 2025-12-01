VJT o sednici skupštinskog Odbora: Do sada najteži oblik neprimerenog uticaja na Tužilaštvo

Vrhovno javno tužilaštvo (VJT) je ocenilo da način zakazivanja današnje sednice Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ono što su pre i tokom zasedanja govorili poslanici, „predstavlja, bez presedana, najteži do sada zabeleženi oblik neprimerenog uticaja na javno tužilaštvo u Srbiji“.

U saopštenju je ocenjeno da to „ima za cilj sprovođenje najavljenih ideja o promeni uloge, organizacije i načina rada javnog tužilaštava koje su u direktnoj suprotnosti sa važećim Ustavom i reformama iz 2022. godine“.

Navodi se da su one i „u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim obavezama Srbije u vezi vladavine prava i sprovođenja Akcionog plana za pridruživanje EU“.

Taj skupštinski odbor, čiji je predsednik funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić prethodno je danas odbio da prihvati petogodišnje izveštaje Vrhovnog javnog tužilaštva, uz preporuku da i Parlament učini isto.

Vrhovno javno tužilaštvo je saopštilo da je u potpunosti postupalo u skladu sa odredbama prethodnih tako i sada važećih zakona i propisa, i da je uredno podnosilo Godišnje izveštaje o radu javnih tužilaštava Skupštini Srbije 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godine, kao i za svaku prethodnu godinu.

Ukazali su i da Skupština Srbije „u proteklih pet godina nije ni jednom tražila predstavljanje podnetih Godišnjih izveštaja, niti je u vezi sa njima zatražila bilo kakvo pojašnjenje ili dodatne podatke“.

„Naprasno, predsednik Odbora za pravosuđe, upravu i lokalnu samoupravu je juče, u popodnevnim časovima, zakazao predstavljanje pet godišnjih izveštaja zajedno u roku manjem od 24 časa, odnosno za danas, ponedeljak, 1. decembra“, konstatuje se u saopštenju VJT.

Vrhovno javno tužilaštvo je osudilo ovakav postupak predsedavajućeg, poslanika Mrdića, koji, kako je ocenjeno, „predstavlja zlonamerni pokušaj ostvarivanja teškog neprimerenog uticaja na Vrhovnog javnog tužioca i javno tužilaštvo u celini“.

„Sadržaj godišnjih izveštaja je određen još uvek važećim odrednicama Republičkog javnog tužioca do donošenja uputstva od strane Visokog saveta tužilaštva, koje je u toku“, naveli su.

Svi prethodni godišnji izveštaji, piše u saopštenju, „koji su u svojoj strukturi identični sa navedenih pet izveštaja, su bez izuzetka bili usvajani od strane Narodne skupštine jednoglasno, ili sa pojedinačnim uzdržanim ili glasovima protiv“.

„Ni u jednom slučaju do sada, kao ni u proteklih pet godina, Narodna skupština nije uputila bilo kakav dopis kojim je tražila bilo kakvu promenu ili dodatno izveštavanje u okviru navedenog izveštaja od strane Vrhovnog javnog tužilaštva i tužioca“, navodi se.

Napomenuli su i da je promenama Ustava 2022. „propisano da Vrhovni javni tužilac, time i Vrhovno javno tužilaštvo, nije odgovorno za postupanje u pojedinom predmetu javnih tužilaštava“, te da su „sva javna tužilaštva pojedinačno odgovorna za svoj rad nadređenim javnim tužilaštvima, a time, na kraju, i Vrhovnom javnom tužilaštvu“.

„Raspravljati o odgovornosti Vrhovnog javnog tužilaštva znači ocenjivati i raspravljati o odgovornosti svih javnih tužilaštava u Srbiji, i to u ovom slučaju od 2020. do 2024, a sigurno ne i o radu tokom 2025.“, piše u saopštenju.

U saopštenju piše i da je „upravo je 2025 bila tema svih pitanja i kritika koje su upućene danas predstavnicima Vrhovnog javnog tužilaštva, potpuno suprotno Ustavu i zakonu“.

„Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Vrhovnog javnog tužilaštva, predsednik i pojedini članovi Odbora, izneli su niz primedbi na izveštaje o radu javnog tužilaštva, koje su imale naglašenu političku konotaciju, nisu bile u vezi sa podacima sadržanim u izveštajima, i odnosile su se na postupanje u konkretnim predmetima“, navodi se.

Predstavnici Vrhovnog javnog tužilaštva, kako je preneto, izneli su argumente zbog kojih se primedbe pojedinih članova Odbora ne mogu prihvatiti kao osnovane, uz isticanje da godišnji izveštaji sadrže egzaktne podatke o svim parametrima rada javnih tužilaštava u Srbiji.

„Način zakazivanja današnjeg predstavljanja i njegov tok, prethodne medijske najave predsednika Odbora za pravosuđe, i momentalna a očigledno ranije pripremljena osuda i napad putem dela informativnih medija upućeni Vrhovnom javnom tužiocu i Vrhovnom javnom tužilaštvu, predstavljaju bez presedana najteži do sada zabeleženi oblik neprimerenog uticaja na javno tužilaštvo Srbiji“, piše u saopštenju.

To ima za cilj, kako je ukazano, „sprovođenje najavljenih ideja o promeni uloge, organizacije i načina rada javnog tužilaštava koje su u direktnoj suprotnosti sa važećim Ustavom, reformama iz 2022. godine i međunarodnim obavezama Srbije u vezi vladavine prava i sprovođenja Akcionog plana za pridruživanje EU“.

Vrhovno javno tužilaštvo je saopštilo i da „intenzivno pratiti razvoj događaja, pritiska, uticaja i sprovođenja plana promena javnog tužilaštva“, i najavilo da će o tome redovno obaveštavati javnost.

(Beta)

