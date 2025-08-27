VJT: Optuženo 16 osoba zbog sumnje da su oštetili Geodetski zavod za 100 miliona dinara

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 16 okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršenjem različitih krivičnih dela u period od 1. oktobra 2020. godine do 31. marta 2024. godine oštetili Republički geodetski zavod (RGZ) za skoro 100 miliona dinara, sebi i drugima pribavili protivpravnu imovinsku korist koju su dalje ubacivali u legalne novčane tokove.

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, saopštilo je VJT.

Optužnicom su obuhvaćeni tadašnji načelnik Odeljenja finansija i računovodstva u RGZ Slavoljub I, kao i tadašnji načelnik Odeljenja za javne nabavke Pregrag D, koji je nedostupan pravosudnim organima.

Njima se optužnicom na teret stavlja krivično delo „zloupotreba službenog položaja“.

Takođe, optuženi su i zakonski zastupnik „Danube Crown“ doo Beograd Zoran Đ. i faktički odgovorno lice u tom privrednom društvu Luka B, kao i zakonski zastupnik i vlasnik privrednog društva „Globalna priča“ doo Goran A. koji se terete za krivično delo „zloupotreba položaja odgovornog lica“, dok se osumnjičeni Vladan R, Zoran S, Milan S, Radomir Š. Dragutin J, Nina P. i Jelena P. terete za krivično delo „pranje novca“.

Pored Predraga D, u bekstvu su još tri lica, navelo je VJT.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenima koji se nalaze u pritvoru produži pritvor, kao i da okrivljenima koji se nalaze u bekstvu sudi u odsustvu.

Postoji opravdana sumnja da su Predrag D. i Slavoljub I. od 1. oktobra 2020. godine do 31. marta 2024. godine, kao službena lica u RGZ, iskorišćavanjem službenog položaja i sa znanjem da privredna društva, nisu pružila usluge građevinskih radova za potrebe RGZ, vršili prenos novčanih sredstava na tekuće račune tih privrednih društava, čija su odgovorna lica i zakonski zastupnici procesuirani u ovom predmetu.

To su, kako se sumnja, činili tako što je Predrag D. prihvatao i potpisivao ispostavljene lažne račune i naloge za rad, bez sprovedenog postupka javnih nabavki, dok je Slavoljub I. iste overavao pečatom Odeljenja za finansije i kontrolu RGZ, čime je potvrđivao da su fakturisani radovi izvedeni, a lažne fakture nije dostavljao na kontrolu Odseku za internu reviziju, čime je prikrio poslovni odnos sa navedenim društvima.

Potom je, navodi VJT, bez znanja i overe od strane direktora RGZ-a davao naloge likvidatoru Odeljenja za finansije i računovodstvo RGZ-a da izvrši plaćanja po računima.

Na taj način su, kako se sumnja Predrag D. i Slavoljub I. oštetili RGZ za iznos od oko 98.920.960 dinara, a sebi i drugim pravnim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Takođe, postoji opravdana sumnja da su zakonski zastupnik i vlasnik privrednog društva „Danube Crown“ Zoran Đ. i faktički odgovorno lice navedenog društva Luka B. od 9. januara 2024. godine do 11. novembra 2024. godine, iskorišćavanjem položaja odgovornog lica simulovali poslovni odnos sa RGZ ispostavljajući fiktivne račune za pružene građevinske usluge po osnovu kojih je RGZ izvršio prenos novčanih sredstava na tekuće račune tog društava u ukupnom iznosu 8.440.600 dinara.

Zoran Đ. je osnovao privredno društvo „Danube Crown“ doo Beograd, doneo odluku kojom je ovlastio Luku B. da vrši bezgotovinska plaćanja i da raspolaže sredstvima sa poslovnih računa te firme, te mu je predao pečat i poslovne kartice privrednog društva i ovlastio Branka Š. da raspolaže sredstvima po računu „Danube Crown“, čime su za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist i oštetili RGZ.

Branku Š. se na teret stavlja da je kao ovlašćeno lice za podizanje izvoda i donošenje naloga na izvršenje kod banke u privrednom društvu „Danube Crown“, od 15. decembra 2023. godine do 9. februara 2024. godine sa znanjem da imovina potiče od kriminalne delatnosti odnosno da društvo „Danube Crown“ nema realnu privrednu aktivnost i da nije izvršen bilo kakav promet robe, radova i usluga dobavljačima, podizao novac sa poslovnog računa i na taj način je stekao imovinu za sebe i druge.

Goran A, zakonski zastupnik i vlasnik privrednog društva „Globalna priča“ i okrivljeni koji je faktički odgovorno lice navedenog privrednog društva terete se da su simulirali poslovni odnos sa RGZ tako što su 6. decembra 2023. godine izdali fiktivni račun za pružene građevinske usluge po osnovu kog je RGZ-a izvršio prenos novčanih sredstava na tekući račun društva.

Ostali osumnjičeni terete se da su putem simuliranih poslova izdavali lažne račune i podizali novac sa računa, te da su držali novac, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti.

(Beta)

