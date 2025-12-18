VJT pokrenulo postupak po krivičnoj prijavi poslanika Mrdića protiv četri javna tužioca

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu podnelo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju ispitivanja navoda krivične prijave koju je podneo narodni poslanik Uglješa Mrdić protiv četiri javna tužioca Z.D, B.S, I.S.P. i Lj.A. zbog krivičnog dela „kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika“ iz člana 360 Krivičnog zakonika.

Trećem OJT u Beogradu, pored ostalog, naloženo je da bez odlaganja na uvid dostavi spise predmeta tog tužilšatva, a koji je predmet krivične prijave, saopštilo je VJT.

Ukoliko se predmet ne nalazi u tom tužilaštvu, potrebno je da ga što hitnije pribavi od lica ili državnog organa kod koga se nalazi i da ga dostavi Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dodaje se.

„Od glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu I.S.P. zatraženo je da dostavi pisano izjašnjenje na okolnost postupanja u navedenom predmetu, posebno na okolnost kako je zasnovana mesna nadležnost Trećeg OJT u Beogradu – odnosno na osnovu kojih dokaza je kao mesto izvršenja krivičnog dela opredeljen Aerodrom ‘Nikola Tesla’ u Beogradu. Takođe je potrebno da se izjasni zbog čega je za postupanje u navedenom predmetu određen javni tužilac Lj.A. i ko je prema rasporedu dežurstava bio dežurni javni tužilac u Trećem OJT u Beogradu 29. maja 2024. godine“, navodi se u saopštenju.

VJT navodi i da Glavni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu treba da se izjasni i na osnovu čega je procenjeno da rečenica koja se navodi u sporazumu: „Zar ste Vi još uvek živi?“ predstavlja ozbiljnu pretnju u smislu radnje izvršenja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138. Krivičnog zakonika.

„Zatim, na koji način je određena vrsta i odmerena visina krivične sankcije prema S.Ž, licu koje je u tom predmetu bilo prijavljeno za izvršenje krivičnog dela ‘ugrožavanje sigurnosti na štetu Vrhovnog javnog tužioca Z.D, a naročito zbog čega je postupajući javni tužilac Lj.A. primio primerak presude namenjen oštećenoj Z.D“, saopštilo je VJT.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com