VJT pokrenulo postupak po krivičnoj prijavi poslanika Mrdića protiv četri javna tužioca

Trećem OJT u Beogradu, pored ostalog, naloženo je da bez odlaganja na uvid dostavi spise predmeta tog tužilšatva, a koji je predmet krivične prijave, saopštilo je VJT.
Ukoliko se predmet ne nalazi u tom tužilaštvu, potrebno je da ga što hitnije pribavi od lica ili državnog organa kod koga se nalazi i da ga dostavi Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, dodaje se.
„Od glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu I.S.P. zatraženo je da dostavi pisano izjašnjenje na okolnost postupanja u navedenom predmetu, posebno na okolnost kako je zasnovana mesna nadležnost Trećeg OJT u Beogradu – odnosno na osnovu kojih dokaza je kao mesto izvršenja krivičnog dela opredeljen Aerodrom ‘Nikola Tesla’ u Beogradu. Takođe je potrebno da se izjasni zbog čega je za postupanje u navedenom predmetu određen javni tužilac Lj.A. i ko je prema rasporedu dežurstava bio dežurni javni tužilac u Trećem OJT u Beogradu 29. maja 2024. godine“, navodi se u saopštenju.
VJT navodi i da Glavni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu treba da se izjasni i na osnovu čega je procenjeno da rečenica koja se navodi u sporazumu: „Zar ste Vi još uvek živi?“ predstavlja ozbiljnu pretnju u smislu radnje izvršenja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138. Krivičnog zakonika.
„Zatim, na koji način je određena vrsta i odmerena visina krivične sankcije prema S.Ž, licu koje je u tom predmetu bilo prijavljeno za izvršenje krivičnog dela ‘ugrožavanje sigurnosti na štetu Vrhovnog javnog tužioca Z.D, a naročito zbog čega je postupajući javni tužilac Lj.A. primio primerak presude namenjen oštećenoj Z.D“, saopštilo je VJT.
(Beta)
