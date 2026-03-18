VJT: Pokrenuta istraga o krađi ličnih podataka korisnika Telekoma

Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu pokrenulo je istragu po krivičnoj prijavi "Telekom Srbija" protiv nepoznatih osoba zbog hakovanja i krađe ličnih podataka, saopšteno je danas.

Kako su naveli na sajtu VJT, u toku je prikupljanje dokaza i identifikacija učinilaca koji se terete za izvršenje krivičnog dela iznuda u pokušaju, koje se sprovodi u satadnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, međunarodnom policijskom oranizacijom – Interpolom i drugim inostranim kompanijama.

„Nakon pribavljanja neophodnih podataka i obaveštenja, te analize istih, javnost će biti obaveštena o daljem postupanju tužilaštva“, piše u saopštenju.

Kompanija Telekom Srbija saopštila je juče da je iz njihove korisničke baze ukraden „manji deo“ podataka korisnika usluge satelitske televizije m:SAT tv.

„S obzirom na to da su nas počinioci ovog dela kontaktirali sa ciljem da nas ucenjuju, komunikacija sa njima vođena je u koordinaciji sa MUP-om i prema njihovim instrukcijama, kako bi počinioci bili što brže identifikovani i pronađeni. Kompanija Telekom Srbija intezivno radi sa policijom na otkrivanju počinilaca ovog dela“, piše u saopštenju Telekoma Srbija.

Fondacija Šer (Share) saopštila je danas da je po njihovim saznanjima „procurelo“ oko 600.000 korisničkih podataka.

(Beta)

