VJT: Saslušani osumnjičeni za ubistvo u centru Beograda u ponedeljak

U Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu danas su saslušani Valentina S. (46) i Srđan R. (39) zbog postojanja osnova sumnje da su s još jednim osumnjičenim za kojim se traga u ponedeljak, 3. novembra, u centru Beograda na svirep način ubili S.R.

Osumnjičeni Valentina S. i Srđan R. su se na saslušanju branili ćutanjem, a nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i zbog uznemirenja javnosti, saopštilo je VJT.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo „teško ubistvo u saizvršilaštvu“.

Postoje osnovi sumnje, navodi VJT, da su osumnjičeni 3. novembra oko 19 časova došli iz pravca Ulice cara Dušana do napuštene kuće u Francuskoj ulici zajedno s oštećenim, pa su se najpre verbalno, a potom i fizički sukobili sa njim.

Osumnjičeni su oštećenom rukama, nogama, metalnom šipkom i drvenom letvom naneli više udaraca po glavi i telu, koji je usled od zadobijenih povreda preminuo, dok su se osumnjičeni udaljili s lica mesta.

(Beta)

