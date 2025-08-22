VJT u Beogradu: Slučaj poslanika SSP u nadležnosti Prvog javnog tužilaštva

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je policijsku službenu belešku u vezi napada na poslanika Stranke slobode i pravde (SSP) Peđu Mitrovića dostavilo na postupanje Prvom javnom tužilaštvu.

Mitrović je juče uputio otvoreno pismo glavnom tužiocu VJT Nenadu Stefanoviću u kojem ga je upozorio da ni osam dana pošto je napadnut na protestu u Beogradu, tužilaštvo nije formiralo predmet o tome.

Naveo je da je u prethodnih osam dana više od stotinu građana širom Srbije privedeno zbog učešća na protestima, „uključujući i one koji su bili žrtve policijske brutalnosti“.

VJT je saopštilo da mu je policijska stanica Savski venac dostavila 19. avgusta službenu belešku o obaveštenju primljenom od Mitrovića „u vezi sa događajem od 14. avgusta u Ulici Kneza Miloša, uz nalaz lekara koji je Mitrović priložio u vezi sa zadobijenim, lakšim povredama“.

„Nakon razmatranja navedene dokumentacije VJT je utvrdilo da iz nje proizilazi da nisu ostvarena obeležja krivičnog dela iz nadležnosti ovog tužilaštva, te je službenu belešku dostavilo na nadležnost Prvom osnovnom javnom tužilaštvu“, navelo je VJT.

VJT je na svom sajtu navelo i da „iz navedenog obaveštenja i lekarske dokumentacije proizilazi da su eventualno ostvarena obeležja krivičnog dela „Laka telesna povreda“ koje je u stvarnoj i mesnoj nadležnosti Prvog osnovnog suda“.

Poslanik SSP je juče kazao da među privedenima nema „huligana povezanih sa Srpskom naprednom strankom“ koji su ga, kako je naveo, teško povredili „u samom centru Beograda ispred Ministarstva spoljnih poslova“.

Dodao je da je mesto na kom je napadnut pokriveno kamerama „čak tri državna ministarstva“ kao i saobraćajnim kamerama, i ocenio da je identifikacija odgovornih za incident „izuzetno jednostavna, ali samo ako postoji volja da se postupak sprovede“.

„Gospodine Stefanoviću, Vaša obaveza kao Višeg javnog tužioca jeste da bez odlaganja formirate predmet i počnete da postupate po njemu“, naveo je Mitrović, a prenela SSP.

Dodao je da „svako dalje odlaganje i nečinjenje objektivno znači zaštitu počinilaca i saučesništvo u prikrivanju nasilja“.

(Beta)

