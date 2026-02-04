Vlade Srbije i UAE potpisale sporazum o razmeni iskustava i modernizaciji rada

Generalni sekretar Vlade Srbije Petar Janjić i ministarka i generalna sekretarka Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata Marjam Al Hamadi potpisali su Sporazum o razmeni iskustava i modernizaciji rada dve vlade, saopštila je danas Vlada Srbije.

Ovim sporazumom potpisanim u Dubaiju na margini Svetskog samita vlada, nastavlja se i dodatno produbljuje strateško partnerstvo dve države, uz jasan fokus na jačanje kapaciteta savremene, digitalne i inovativne državne uprave, navedeno je u saopštenju.

Cilj sporazuma je uspostavljanje institucionalizovane saradnje u oblastima od ključnog značaja za dugoročni razvoj Srbije i njenu transformaciju ka ekonomiji zasnovanoj na znanju, inovacijama i digitalnim tehnologijama, piše u saopštenju.

Saradnja će biti usmerena na digitalnu upravu i digitalnu transformaciju javnog sektora, digitalnu ekonomiju i razvoj inovativnih usluga, veštačku inteligenciju i primenu naprednih tehnologija, nauku, inovacije i istraživačko-razvojne programe, obrazovanje i razvoj digitalnih veština. Usmerena je i na poslovne inkubatore i razvoj startap ekosistema, kreativne industrije i turizam, kao i druge oblasti od zajedničkog interesa koje strane naknadno utvrde.

Kako se u saopštenju navodi, sporazum ima poseban značaj za Srbiju jer omogućava pristup znanju i najboljim praksama jedne od tehnološki najnaprednijih i najagilnijih vlada u svetu, naročito u oblastima elektronske uprave i veštačke inteligencije.

Dodaje se da sporazum doprinosi i ubrzanju reforme javne uprave, unapređenju kvaliteta javnih usluga i efikasnosti državnih institucija, jačanju inovacionog i startap ekosistema, kao i dodatnom pozicioniranju Srbije kao regionalnog lidera u digitalnoj transformaciji, inovacijama i kreativnim industrijama.

