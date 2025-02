Vladimir Kovačević: Od angažovanja stručnih ljudi zavisi epilog studentskih protesta u Srbiji

Predsednik Nove – Da se struka pita (Nova D2SP) Vladimir Kovačević danas je ocenio da od angažovanja stručnih ljudi zavisiti epilog višemesečnih protesta studenata u Srbiji.

„Studentske zahteve, koji demonstriraju duh naroda, neko mora tehnički da sprovede, a to nisu dosadašnji političari, pozicioni ali ni opozicioni, ni profesori a ni sami studenti, već opredmećeni profesionalci koji decenijama rukovode projektima. Ti ljudi su do sada uspešno gradili svoje karijere, ne hajući za nezrele političare i ponizno društvo“, naveo je Kovačević u saopštenju.

Istakao je da je Srbija, posle višemesečnih studentskih protesta i velike podrške građana njihovim ciljevima protesta, u iščekivanju novih političkih imena i budućih autoriteta, koji će demonstrirati daleko veću sposobnost od svih dosadašnjih političara.

Kovačević je ukazao da je „konačno sazrela jedna nova generacija mladih ljudi koja ima kriterijum i zna tačno šta hoće“.

„Stranka koju predvodim je svojim imenom još pre tri godine rekla šta smatra najznačajnijim lekom za današnje srpsko društvo, a to je da se struka pita! Pokazalo se da se čak i do obrazovanja može doći prečicom, da se prečicom može doći do bogatstva, ali se prečicom ne dolazi do iskustva“, naveo je Kovačević.

Dodao je da ostaje još samo i da novinari, koji takođe imaju svoju odgovornost kao medijatori i prezenteri duha protesta, to razumeju.

„Od njih se očekuje otklon od došadašnjih političkih miljenika i uočavanje preko nam potrebnog novog početka, koji će sprovesti potpuno novi ljudi. Siguran sam da sve moje kolege industrijalci i opozicione partijske kolege razumeju da ovu baklju koju su upalili studenti, stručani ljudi moraju da preuzmu i njome osvetle Srbiju“, istakao je Kovačević.

(Beta)

