Vladimir Obradović: Zbog odluka gradske vlasti, najavljen štrajk privatnih vrtića u Beogradu

Kandidat za gradonačelnika Beograda koalicije „Srbija protiv nasilja“ Vladimir Obradović izjavio je danas da zbog odluka gradske vlasti o izmenama načina finansiranja virtića, 23.000 dece od ponedeljka možda neće moći da ide u privatne vrtiće zbog najavljenog štrajka.

„Odbijanjem da se sastane sa predstavnicima privatnih vrtića i nekonzistentnim porukama sa predlozima od kojih su neki nezakoniti doveo je do onemogućavanja rada privatnih vrtića u gradu Beogradu“, rekao je Obradović nakon što je prisustvovao obraćanju Saveza udruženja privatnih predškolskih ustanova Beograda, na kojem je najavljen štrajk.

Ocenio je da najavljene odluke gradske vlasti, „a sve zbog izborne kampanje“, dovode do toga da vrtići ne znaju da li će imati sredstva za rad u narednih nekoliko meseci, prenela je Stranka slobode i pravde u saopštenju.

Obradović je naveo da je Šapićeva odluka da se novac uplaćuje direktno privatnim vrtićima, a ne roditeljima, u suprotnosti sa Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom prema kojem se lična prava ne mogu prenositi na druga fizička i pravna lica.

„Takođe je sporan plan po kojem se novac vrtićima uplaćuje nakon 45 do 90 dana, što može dovesti do potpune nelikvidnosti i gašenja manjih predškolskih ustanova koje tako ostaju bez novca za plate zaposlenih i druga osnovna sredstva“, kazao je on.

(Beta)

