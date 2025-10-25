Vlasti Libana: U izraelskom napadu poginula jedna osoba, jedna ranjena

U izraelskom vazdušnom napadu na jugu Libana danas je poginula jedna osoba, a jedna je ranjena, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Libana.

„U izraelskom napadu na automobil u mestu Haruf jedna osoba je poginula, a jedna je ranjena“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vojska Izraela još nije dala komentar na navode libanskih vlasti.

Uprkos primirju između Izraela i oružanog krila libanske partije Hezbolah, s kraja novembra prošle godine, izraelska vojska nastavlja da napada ciljeve u Libanu, tvrdeći da tako sprečava Hezbolah da obnovi uništenu infrastrukturu.

Vojska Izraela i dalje okupira pet tačaka na libanskoj teritoriji, iako je sporazumom o primirju predviđeno da se sa njih povuče.

Libansko Ministarstvo zdravlja navelo je da je juče izraelska vojska u napadu na jugu zemlje ubila dve osobe, dok Izrael tvrdi da je napadom eliminisao Hezbolahovog zvaničnika zaduženog za logistiku.

Napadi su se desili dan nakon niza upada izraelske vojske u južni i istočni Liban. Prema Izraelu, cilj tih akcija bio je Hamas.

U njima su poginule četiri osobe, uključujući jednu ženu.

