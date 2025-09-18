Vlasti u Prištini najavile nova pravila za boravak na Kosovu, a Beograd politički i pravni odgovor

Svi građani koji nemaju kosovska dokumenta, uskoro će biti dužni da se jave policijskim stanicama najkasnije tri dana po dolasku na Kosovo, odlučile su tamnošnje vlasti što je danas osudio zvanični Beograd najaviši da će traži i reakciju međunarodne zajednice.

U saopštenju Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju piše da će, ukoliko ta reakacija izostane, „Beograd biti prinuđen da razmotri adekvatan politički i pravni odgovor“.

KIM radio je nedavno objavio da je ta odluka kosovskih vlasti tek počela da se promoviše.

U praksi to znači da će uskoro svi, uključujuči i značajan broj Srba koji borave, žive, školuju se i rade na Kosovu, a iz gradova u centralnoj Srbiji, to moći da nastave samo ukoliko budu istovremeno registrovani u policiji i dobili potvrdu odnosno dozvolu kosovskog Ministarstva unutrašanjih poslova (MUP).

„U suštini njima će se izdavati privremeni boravak, objašnjava se na sajtu tog medija.

KoSSv je takođe nedavno objavio da je Kosovska policija regiona Sever počela informativnu kampanju u četiri opštine u toj oblasti, tokom koje su građanima koji nemaju kosovska dokumenta davali letke s uputstvom kako da se registruju u sistem, odnosno da za početak dobiju boravišnu dozvolu.

Zamenik šefa KP za region Sever Veton Eljšani je rekao da su službenici policije su obišli više lokacija u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću.

Građani koje su zatekli bez kosovskih dokumenata, a tretiraju ih kao strane državljane, dobili su letak „Vodič za ulazak, kretanje, boravak i zapošljavanje u Republici Kosovo“.

Cilj kampanje je, kako je kazao, „informisanje stranih državljana o njihovim pravima i obavezama prilikom ulaska, kretanja, boravka i zaposlenja u Republici Kosovo“.

Iako se u ovom saopštenju ne pominje Srbija, kosovske vlasti se prema njoj odnose kao prema stranoj zemlji.

Kroz desetina tačaka oni objašnjavaju postupke, a ključna je ta da će svi građani koji nemaju kosovska dokumenta, uskoro biti dužni da se jave policijskim stanicama najkasnije tri dana po ulasku na Kosovo.

Direktor Kancerije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je danas saopštio da su to nove pretnje Srbima, te da je cilj novi talas progona i proterivanja Srba, po, kako je naveo, direktnom nalogu premijera Kosova u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija.

U saopštenju je naveo da će Beograd „zbog najave ovih novih eskalatornih poteza“, zahtevati od međunarodne zajednice da zaustavi Kurtijevo divljanje koje nosi nesagledive posledice“.

Upozorio je i da „ukoliko EU i Kvinta (SAD, Nemačka, Velika Britanija, Italija, i Francuska) ne zaustave Kurtija“ u „nameri potpunog obespravljivanja srpskog naroda“, Beograd će „biti prinuđen da razmotri adekvatan politički i pravni odgovor na drastično ugrožavanje osnovnih prava Srba“.

„Očigledno je da se Kurti pribojava ishoda lokalnih izbora 12. oktobra i vraćanja četiri opštine na severu Kosova u srpske ruke, zbog čega nastoji da donese što više antisrpskih odluka, ne bi li na taj način naneo dodatnu štetu srpskom narodu“, smatra Petković.

Tako je i ova najava, kako je kazao Petković, „kojom sada preti Kurtijeva policija, postala deo predizborne kampanje u kojoj Samoopredeljenje pokušava da povrati podršku albanskog glasačkog tela i to preko grbače srpskog naroda“.

„U trenutku kada međunarodni partneri napuštaju Kurtija, on poseže za još radikalnijim jednostarnim potezima, dovodeći u pitanje postignute sporazume u Briselu“, naveo je on, piše u saopštenju.

(Beta)

