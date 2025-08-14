Vođa radikalnog pokreta Sanin Musa otkazao odlazak u Široki Brijeg sa svojim pristalicama

Vođa radikalnog pokreta „Vjera, narod, država“ Sanin Musa otkazao je organizovani odlazak u Široki Brijeg s ciljem klanjanja namaza, jer je nedavno jedna žena u nikabu napadnuta prilikom klanjanja na javnoj površini u tom zapadno-hercegovačkom gradu, naseljenom skoro stopostotno Hrvatima.

„Otkazuje se pres konferencija i odlazak u Široki Brijeg“, napisao je Musa na Fejsbuku.

Musa je jutros pozvan na informativni razgovor u prostorije Uprave policije Federacije BiH (FUP), objavili su sarajevski mediji.

On je prethodno na društvenim mrežama objavio da ga je policija zaustavila kod Jablanice, dok je putovao prema Širokom Brijegu.

Povod za najavljeno okupljanje Muse i njegovih pristalica u Širokom Brijegu bio je snimak na kojem žena u nikabu klanja u centru tog grada, kojoj u jednom trenutku prilazi muškarac i rukom pokazuje da ode.

Policija u Širokom Brijegu ranije je donela odluku o zabrani okupljanja Muse i njegovih sledbenika, pozivajući se na bezbednosne razloge.

Dok je Musa bio na saslušanju u policiji, na dogovoreno mesto okupljanja u Jablanici, ispred lokalne džamije, stiglo je šest njegovoh pristalica.

Glavni imam ih je zamolio da napuste taj prostor.

Predsednik medžlisa Islamske zajednice (IZ) u Jablanici Jasmin Hujdur rekao je da oni ne podržavaju okupljanje ispred svoje džamije koje je najavio Sanin Musa.

Policija je jutros na ulazu u Jablanicu zaustavljala i kontrolisala kombije i autobuse.

