Vodovod: Pad nivoa gružanske akumulacije isključivo zbog letnje suše

Na pad nivoa akumulacije „Gruža“ je direktno uticala suša prošlog leta, a slično nizak nivo vode zabeležen je i 1995. godine, saopštili su danas iz Javno komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” u Kragujevcu, demantujući navode Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije da je taj problem posledica nedomaćinskog upravljanja.

“Tokom letnjeg perioda akumulacija je bila popunjena svega 25 odsto, dok je trenutna popunjenost oko 33 procenta, sa tendencijom rasta”, naveo je u saopštenju direktor “Vodovoda i kanalizacije” Nebojša Jakovljević.

Iz Vodovoda su kao potpuno netačne ocenili nedavne navode Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije da je zbog “nestrateškog i nedomaćinskog upravljanja“ akumulacijom „Gruža“ došlo do smanjenja nivoa akumulacije.

Ističu da je “činjenica da su stručnim i odgovornim radom zaposlenih u „Vodovodu i kanalizaciji“, i u uslovima ovakve male popunjenosti akumulacije u leto 2025. godine, obezbeđene potrebne količine zdravstveno ispravne vode za piće.

Kako je navedeno, delovi grada koji se snabdevaju vodom za piće sa akumulacije „Gruža“ u toku cele 2025. godine nisu imali restrikcije u vodosnabdevanju niti bilo kakvu obustavu isporuku vode, za razliku od mnogih gradova i lokalnih samouprava u Srbiji.

Iz preduzeća su odgovorili i na deo ocene GO NPS u Kragujevcu u vezi sa problemom divlje gradnje u zoni sanitarne zaštite akumulacije.

Kako je objašnjeno, problem ugroženosti zona sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“ postoji od 2000. godine, a da je to posebno podstaknuto 2004. godine izgradnjom tzv. „Ribarskog etno sela“ u neposrednoj zoni sanitarne zaštite.

Na to je „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac reagovao podnošenjem prijava i tužbi nadležnim državnim organima i institucijama.

“Nadležnost za uklanjanje bespravno podignutih objekata na obalama akumulacije ‘Gruža’ pripada Opštini Knić i zakonom određenim inspekcijskim organima. Za donošenje i sprovođenje izvršnih rešenja o uklanjanju, odnosno rušenju bespravno podignutih objekata, isključivo je nadležna lokalna samouprava na čijoj se teritoriji akumulacija nalazi, u ovom slučaju Opština Knić”, piše u saopštenju.

„Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac je, kako je istaknuto, samo u 2025. godini podneo 77 prijava za nelegalno izgrađena 94 objekta u zoni sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“.

Preduzeće je, navodi direktor, time iscrpelo sve zakonske mogućnosti iz domena i nadležnosti koje ima u zonama sanitarne zaštite akumulacije.

Jakovljević je dodao da će značajan resurs za obezbeđivanje dodatnih količina vode za piće za građane Kragujevca biti akumulacija „Svračkovo“ imajući u vidu da je Grad Kragujevac potpisnik sporazuma o korišćenju vode sa ove akumulacije.

Akumulacija „Gruža“ i „Grošnica“, kao i bunari na izvorištu „Brzan“, ostaju i dalje glavni izvori vode za piće za grad Kragujevac.

Iz Vodovoda su demantovali tvrdnje NPS-a da građani Kragujevca plaćaju najskuplju vodu u Srbiji, da je Kragujevac na 31. mestu po ceni vode bez kanalizacije, prema zvaničnom izveštaju Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL.

Dodaje se i da se gubici u sistemu ne prevaljuju na račune građana kroz stavku „rastur“ i da građani plaćaju isključivo količinu vode očitanu na svom individualnom ili glavnom vodomeru.

(Beta)

