Vodovod: Pad nivoa gružanske akumulacije isključivo zbog letnje suše

“Tokom letnjeg perioda akumulacija je bila popunjena svega 25 odsto, dok je trenutna popunjenost oko 33 procenta, sa tendencijom rasta”, naveo je u saopštenju direktor “Vodovoda i kanalizacije” Nebojša Jakovljević.
Iz Vodovoda su kao potpuno netačne ocenili nedavne navode Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije da je zbog “nestrateškog i nedomaćinskog upravljanja“ akumulacijom „Gruža“ došlo do smanjenja nivoa akumulacije.
Ističu da je “činjenica da su stručnim i odgovornim radom zaposlenih u „Vodovodu i kanalizaciji“, i u uslovima ovakve male popunjenosti akumulacije u leto 2025. godine, obezbeđene potrebne količine zdravstveno ispravne vode za piće.
Kako je navedeno, delovi grada koji se snabdevaju vodom za piće sa akumulacije „Gruža“ u toku cele 2025. godine nisu imali restrikcije u vodosnabdevanju niti bilo kakvu obustavu isporuku vode, za razliku od mnogih gradova i lokalnih samouprava u Srbiji.
Iz preduzeća su odgovorili i na deo ocene GO NPS u Kragujevcu u vezi sa problemom divlje gradnje u zoni sanitarne zaštite akumulacije.
Kako je objašnjeno, problem ugroženosti zona sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“ postoji od 2000. godine, a da je to posebno podstaknuto 2004. godine izgradnjom tzv. „Ribarskog etno sela“ u neposrednoj zoni sanitarne zaštite.
Na to je „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac reagovao podnošenjem prijava i tužbi nadležnim državnim organima i institucijama.
“Nadležnost za uklanjanje bespravno podignutih objekata na obalama akumulacije ‘Gruža’ pripada Opštini Knić i zakonom određenim inspekcijskim organima. Za donošenje i sprovođenje izvršnih rešenja o uklanjanju, odnosno rušenju bespravno podignutih objekata, isključivo je nadležna lokalna samouprava na čijoj se teritoriji akumulacija nalazi, u ovom slučaju Opština Knić”, piše u saopštenju.
„Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac je, kako je istaknuto, samo u 2025. godini podneo 77 prijava za nelegalno izgrađena 94 objekta u zoni sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“.
Preduzeće je, navodi direktor, time iscrpelo sve zakonske mogućnosti iz domena i nadležnosti koje ima u zonama sanitarne zaštite akumulacije.
Jakovljević je dodao da će značajan resurs za obezbeđivanje dodatnih količina vode za piće za građane Kragujevca biti akumulacija „Svračkovo“ imajući u vidu da je Grad Kragujevac potpisnik sporazuma o korišćenju vode sa ove akumulacije.
Akumulacija „Gruža“ i „Grošnica“, kao i bunari na izvorištu „Brzan“, ostaju i dalje glavni izvori vode za piće za grad Kragujevac.
Iz Vodovoda su demantovali tvrdnje NPS-a da građani Kragujevca plaćaju najskuplju vodu u Srbiji, da je Kragujevac na 31. mestu po ceni vode bez kanalizacije, prema zvaničnom izveštaju Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL.
Dodaje se i da se gubici u sistemu ne prevaljuju na račune građana kroz stavku „rastur“ i da građani plaćaju isključivo količinu vode očitanu na svom individualnom ili glavnom vodomeru.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com