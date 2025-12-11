VOICE: Krila A i D Železničke stanice u Novom Sadu moraju se ojačati, nepoznato stanje glavne zgrade

Javno preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ raspisalo je 5. decembra javnu nabavku za rekonstrukciju krila A i D na železničkoj stanici u Novom Sadu, piše danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar VOICE.

To su uradili jer su elaborati pokazali da je neophodno njihovo ojačanje, dok je stanje glavne zgrade, odnosno krila B i dalje nepoznato, navodi se u tekstu.

Posao kontrole konstrukcije krila A i D, u kojoj je utvrđeno stanje tih delova objekta, dobio je Konzorcijum tri firme – novosadskog Instituta za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija, Građevinskog biroa „Aksis“ iz Sremske Kamenice i „Geomehanike“ iz Beograda.

U odgovoru na pitanja VOICE-a, direktor tog Instituta Vlastimir Radonjanin, pojasnio je da su istražni radovi podrazumevali različite provere – od geomehanike, preko kontrole uzoraka ugrađenog betona i otkrivanja eventualne opasnosti od korozije armature“.

Podrazmevali su, kako je kazao, i detaljni vizuelni pregledi, registrovanje svih defekata i oštećenja betona i armature i drugo.

„Na konstrukcijama oba objekta (krila A i D) nisu uočena oštećenja koja bi mogla da ugroze njihovu nosivost i stabilnost, ali s obzirom da su objekti projektovani i izvedeni pre više od 60 godina, odnosno pre donošenja propisa o aseizmičkom projektovanju objekata,oni danas ne zadovoljavaju odredbe najnovijih standarda, pogotovo u pogledu seizmičke otpornosti“, kazao je.

Naveo je da je „zato zaključeno da se konstrukcije tih delova moraju ojačati da bi se mogli koristiti kao javni objekti”.

Dodao je i da pad nadstrešnice nije izazvao bilo kakva oštećenja na konstrukcijama krila A i D stanične zgrade, zato što su, kako je kazao, svi delovi železničke stanice projektovani i izvedeni kao nezavisne celine.

VOICE piše i da je republički građevinski inspektor 8. novembra 2024, osam dana nakon pada nadstrešnice, a po sprovedenom vanrednom inspekcijskom nadzoru, naložio proveru statičke stabilnosti železničke stanice.

Iz javnog preduzeća Infrastruktura železnice Srbije (IŽS) na pitanja VOICE-a nisu odgovorili, tako da još nije poznato kakvi su im dalji planovi u vezi sa novosadskom železničkom stanicom.

Nije poznato, kako piše u tekstu, „kada će biti kontrolisana stabilnost krila B, gde se nalazila srušena nadstrešnica, niti da li se godinu dana nakon tragedije razmatra kakva će biti upotreba stanične zgrade i od čega će ta odluka zavisiti“.

IŽS ostale su neme i na pitanje zbog čega građevinskim inženjerima sa Fakulteta tehničkih nauka ranije nije bio dozvoljen pristup glavnoj zgradi železničke stanice.

Dodaje se da su oni krajem januara prihvatili poziv IŽS i zajedno sa Institutom za ispitivanje materijala dostavili ponudu za proveru stabilnosti stanične zgrade, te da nikada nisu dobili odobrenje tog javnog preduzeća da posao započnu.

Za javna nabavka za sanaciju staničnih zgrada u Bačkoj Topoli, Subotici, te krila A i D Železničke stanice u Novom Sadu opredeljeno je blizu 454 miliona dinara, odnosno 3,9 miliona evra.

Rok za podnošenje ponuda za radove na tim objektima ističe 22. decembra,

S druge strane, još nije poznato kada bi građevinski veštaci mogli ući u rekonstruisanu glavnu zgradu železničke stanice, sa koje se 1. novembra 2024. obrušila nadstrešnica, navodi taj portal.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com