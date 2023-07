VOICE: Policajci u školama – još jedno Vučićevo obećanje bez pokrića

Obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, posle dva masovna ubistva početkom maja, da će 1.200 „novih policajaca“ biti „gotovo uvek u školi“ je obećanje bez pokrića i nije realno jer MUP nema kapaciteta za takvu vrstu angažmana policajaca, piše novosadski istraživački portal VOICE.

„Kada se tih 1.300 policajaca koji sada izlaze iz Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici pretoči u 27 policijskih uprava, to je ništa. Nemoguće je da policajci budu prisutni u svim školama u svakom trenutku. To znači da bismo samo to radili bez poštovanja sati, godišnjih odmora“, rekao je za VOICE predsednik Strukovnog udruženja policije „Dr Arčibald Rajs“, Vladimir Džigurski.

VOICE je naveo primer Grada Beograda, gde je prilikom raspisivanja prošlogodišnjeg konkursa, Policijska uprava Beograd otvorila 40 mesta za nove policijske službenike.

„Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na teritoriji Grada Beograda ima 405 osnovnih i srednjih škola. Ako bi policajci redovno dežurali u dve smene u svim školama, to znači 810 pripadnika MUP-a pet radnih dana u nedelji. Odnosno, brojka od novozaposlenih 40 policajca gotovo da ne znači ništa“, preneo je VOICE (voice.org.rs).

Svake godine kurs za policijske službenike u Sremskoj Kamenici upiše između 1.000 i 1.500 kandidata, a to je jedina ustanova u Srbiji u kojoj se obučavaju budući policajci.

„Računica je prosta: ako predsednik kaže – ‘policajac gotovo uvek u školi’, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji postoje 3.732 osnovne i srednje škole, koje pohađa više od 500.000 učenika, to znači da bi tih inicijalnih 1.000 policajaca moglo da dežura tek u četvrtini škola, i to u jednoj smeni“, preneo je portal.

Navodi se da bi u 3.732 škole na teritoriji Srbije, u dve smene svakodnevno, pet dana u nedelji, trebalo da bude angažovano 7.464 policajaca ili „70 odsto od ukupnog broja kapaciteta policajaca opšte nadležnosti, koje svakodnevno viđate na ulicama“.

S obzirom da će novi policajci biti raspoređeni u školama, što je pedagoški izuzetno zahtevna pozicija, VOICE je postavio pitanja MUP-a da li će odluka da se kurs još dodatno skrati uticati na njihovu kompetentnost, ali MUP nije odgovorio na pitanje.

„Nakon završetka kursa u Centru, novi policajci prolaze stažiranje na području svoje policijske uprave. Da li će onda kandidat koji je Centar upisao kao budući granični policajac raditi na granici, iako nije prošao specijalističku obuku, ili ipak u školi, pitanja su na koja nemamo odgovore. Kao ni na pitanje da ako će policajci raditi u školi, da li imaju dovoljna znanja, pre svega pedagoška“, navodi portal.

MUP nije odgovorio na pitanja VOICE-a da li polaznici kursa uopšte znaju gde će i kako raditi nakon što završe Centar za osnovnu policijsku obuku.

(Beta)

