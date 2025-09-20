Vojni anatlitičar: Vojna parada u Beogradu je bila demonstacija poltičkog jednoumlja

Vojni analitičar Aleksandar Radić je današnju vojnu paradu u Novom Beogradu ocenio kao demonstaciju „političkog jednoumlja“ vlasti.

On je za agenciju Beta kazao da je očigledno da je to, po zamislima vlasti, „trebao da bude događaj bez minimalnog rizika“ i da je, kako je ocenio, mnogo važnije bilo da prikažu premoć sistema vlasti nad idejom koja je bila u nazivu parade – „Snaga jedinstva“.

„Njima (vlastima) jedinstvo nije bitno, nije im ni potrebno, bitna im je slika o tome da smo veliki i snažni… pokazali su novu teniku, dva francuska aviona ‘rafal’ koje ćemo platiti i pre nego što dobijemo prvi, ali nekako senku na sve to baca način na koji je sve organizovano – žandaremerija, policija“, kazao je Radić.

Ukazao i na informacije da je izveštačima dela medija sprečen ulazak na paradu, da je privatno obezbeđenje sprečavalo i neke građane da uđu, kao i stručne posmatrače koji su pokušali da dodju na paradu „bez zle namere i da bilo kome naškode“.

„E, tu je problem, parada treba da bude opštenardona, da bude događaj koji je opštenardna svečanost“, kazao je Radić.

Naveo je i da je „nekada davno“ jedan od najbolji dokumentarnih filmova „Zastava filma“ bio upravo „Parada“ koji je pobedjivao na prestižnim svetskim festivalama zato što je, kako je naveo, prikazivao atmosferu, očekivanja i emocije naroda uoči održavanja vojne parade.

„Nažalast sada su nam ukrali vojsku, ukrali su nam emociju… to je trebala da bude narodna, a ne SNS parada“, kazao je Radić.

(Beta)

