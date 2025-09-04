Vojni avioni i helikopteri od sutra nadleću širi centar Beograda u sklopu priprema za vojnu paradu

Vazduhoplovi Vojske Srbije od sutra će nadletati područje Beograda u okviru priprema za vojnu paradu „Snaga jedinstva“, koja će biti održana 20. septembra, a građani će biti u prilici da vide nalete gotovo svih tipova aviona i helikoptera u naoružanju Ratnog vazduhoplovstva i Protivvazduhoplovne odbrane (PVO).

Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a u trenutnoj fazi priprema jedinice se zajednički uvežbavaju na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu, kao i kasarni Vojne akademije na Banjici, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, koji će biti komandant vojne parade, izrazio je zadovoljstvo stepenom realizacije priprema, navodeći da će na vojnoj paradi domaćoj i stranoj javnosti biti prikazana snaga Vojske Srbije i „spremnost da branimo i zaštitimo bezbednost građana i slobodu otadžbine“.

Posetioci će na paradi biti u prilici da vide defile jedinica Vojske Srbije i kadeta Vojne akademije, defile savremenih borbenih sredstava na vozilima i plovnih objekata na Dunavu, kao i nalet vazduhoplova, a program će upotpuniti egzercir Garde i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

„Vojna parada ‘Snaga jedinstva’ simbol je patriotizma, jedinstva i odlučnosti, a na paradi će osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije biti predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

