Vojni sindikat: Sistem odbrane talac generala koji nemaju šta da radi kod kuće

Predsednik Vojnog sinidata Srbije Novica Antić izjavio je danas da je Ministarstvo odbrane predložilo izmene zakona o vojsci čijih je „90 odsto odredbi loše i u direktnoj suprotnosti sa Ustavom i međunarodnim standardima radnog prava“.

„One ne rešavajau nijedan bitan problem u vojsci, a stvaraju nove. Ukoliko bi ovakve izmene zakona prošle, siguran sam da bi još više ljudi napustilo vojsku“, rekao je Antić, u intervjuu za list Danas.

On je, govoreći o pojedinim odredbama, rekao i da je „sistem odbrane postao talac pojedinih generala koji nemaju šta da rade kod kuće i koji nisu spremni da se odreknu privilegija na koje su navikli“.

„Rukovodećem kadru u vojsci se ne ide u penziju i oni (ministarstvo odbrane) bi da promene zakon ne bi li im se izašlo u susret. Međutim, na taj način se uzurpiraju važne visoke funkcije u vojsci zarad ličnih ambicija, a mladi kadrovi se lišavaju mogućnosti napretka“, rekao je Antić.

Na konstataciju da je ovaj sindikat pisao ministru odbrane Milošu Vučević, on je rekao da se „uzdaju u to da je on advokat i da kao pravnik zna da ne sme da potpiše zakon koji krši Ustav i međunarodne konvencije“.

„Ipak, ukoliko potpiše, obratićemo se međunarodnim institucijama, Venecijanskoj komisiji i Evromilu, krovnoj organizaciji vojnih sindikata čiji smo član. Obavestićemo skupštinske odbore, narodne poslanike, medije… Najzad, ako vidimo da i pored toga ide ka usvajanju, bićemo prinuđeni da se pridružimo građanima i protestvujemo protiv toga“, objasnio je Antić.

(Beta)

