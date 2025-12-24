Vojnić (HNV) čestitala Božić katoličkim vernicima

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji Jasna Vojnić čestitala je katoličkim vernicima Božić, koji se slavi sutra, 25. decembra.

„Hrvatska zajednica u Srbiji vekovima živi zajedno sa svojim susedima. Delimo iste ulice, ista dvorišta, iste brige i iste radosti. U svakodnevnom životu, među običnim ljudima, to zajedništvo je već odavno stvarnost. Upravo tu, u toj jednostavnoj svakodnevici, leži naša najveća snaga“, navela je ona, a preneo HNV u saopštenju.

Dodala je da Hrvatima u Srbiji može biti dobro samo ako je dobro celom društvu u kojem se različitosti ne doživljavaju kao pretnja, već kao bogatstvo.

„Za hrvatsku zajednicu u Srbiji, Badnji dan je prilika da se još jednom podsetimo onoga što nas istinski povezuje – porodice, bliskosti, dobrote i brige jednih za druge. To su vrednosti koje ne poznaju granice, naciju ili razlike. To su vrednosti koje nas čine ljudima“, piše u saopštenju.

Ministar Stanković čestitao Božić građanima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru

Ministar prosvete Dejan Stanković čestitao je Božić svim građanima Srbije koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

Dodao je da taj praznik svake godine podseća da je važno negovati toleranciju, razumevanje i najvažnije ljudske vrednosti.

„Svima koji danas obeležavaju Badnji dan i slave Badnje veče i Božić po gregorijanskom kalendaru, upućujem najsrdačnije čestitke. Želim vam da praznike proslavite u radosti i slozi u krugu svojih najdražih i najmilijih“, naveo je Stanković, a prenelo ministarstvo u saopštenju.

