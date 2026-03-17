Vojnić (HNV): Nije tačno da nema dovoljno vaspitačica za rad na hrvatskom u Subotici

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić ocenila je da na teritoriji subotičke predškolske ustanove postoji dovoljan broj vaspitačica sa licencom za rad na hrvatskom jeziku ali da se i pored toga ne otvaraju nova odeljenja uz obrazloženje da je u pitanju problem nedostatka kvalifikovanog kadra.

Na konferenciji za novinare, Vojnić je rekla da su zbog toga i vaspitači i deca u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ u Subotici dovedeni u težak i neravnopravan položaj.

„Stručnog kadra za nastavu na hrvatskom jeziku ima dovoljno a ovo je samo izgovor zbog čega neće da otvore odeljenje u novom vrtiću u Tavankutu… Postoje 34 vaspitačice sa licencom a za sva odeljenja je potrebno 15, odnosno 21 ako računamo i vrtić u Tavankutu. Dakle, kadra imamo dovoljno“, rekla je ona.

Vojnić je rekla da, uprkos zvaničnom objašnjenju da nema dovoljno kadra, za pet vaspitačica nisu produženi ugovori o radu ili su premeštene na rad u odeljenja na srpskom jeziku.

„Svi kojima ugovori nisu bili produženi bili su zaposleni na određeno vreme, a uslov za stalan posao bio je učlanjenje ili aktivnost u Srpskoj naprednoj stranci. Politički pritisci na zaposlene postali su intenzivni u poslednjih godinu dana. Pre toga smo imali zaista korektnu saradnju sa predškolskom ustanovom i zajednički rešavali izazove, ali se situacija promenila u poslednjih godinu dana“, rekla je ona.

Predsednica HNV je dodala da prava manjina ne smeju da zavise od strategija već da moraju da se sprovode dosledno i po jasnim pravilima.

Vaspitačica Slađana Husak je rekla da joj ugovor nije produžen bez obrazloženja, posle osam godina rada u 20 objekata u Subotici.

„Bila sam na porodiljskom do 15. novembra a 14. novembra mi je otkucano rešenje da ugovor neće biti produžen… Imam državni ispit od 2018. godine i smatram da su protesti uticali da se ne produži ugovor, jer sam bila aktivna na protestima. Neki su bili primljeni za stalno i posle godinu ili dve iskustva“, rekla je ona.

Jedan od roditelja Ivana Vukov rekla je da iako je Savetu roditelja još prošle godine rečeno da postoji problem sa brojem vaspitača, neki su prebačeni u druge objekte.

Konkretno, u predškolskoj grupi njenog deteta vaspitačica je prebačena u jaslice, nakon čega je samo jedna vaspitačica ostala da vodi računa o velikom broju dece, zbog čega je toj deci potencijalno ugrožena bezbednost.

(Beta)

