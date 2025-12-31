Vojnić (HNV): Protekla godina donela pomake i ohrabrujuće rezultate za hrvatsku zajednicu u Srbiji

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i narodna poslanica u Hrvatskom saboru Jasna Vojnić izjavila je da je tokom 2025. godine došlo do konkretnih pomaka kada je reč o položaju hrvatske zajednice u Srbiji i istakla da je ta činjenica ohrabrujuća.

Kako je navedeno u saopštenju HNV-a, reč je o godini u kojoj se pokazalo da se dugogodišnja upornost isplati i da procesi koji su godinama pripremani daju vidljive rezultate.

„Gradilo se – doslovno i simbolično. Povezivali su se ljudi, institucije i ideje, i pokretalo se ono što je predugo stajalo“, rekla je Vojnić.

Podsetila je da je tokom 2025. godine po prvi put u istoriji Hrvata u Srbiji pokrenut Program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice, kao i da je osnovano Udruženje hrvatskih poljoprivrednika „Agro-CroV“, čime je otvoreno novo razvojno područje za koje su, kako je navela, mnogi pripadnici zajednice već počeli da gube nadu.

U protekloj godini završen je i projekat „Rasti gde si posejan“, kroz izgradnju i obnovu tri vrtića, dok se istovremeno intenzivno radilo na izradi dokumentacije za projekat „Sagradi mlin gde je voda“, koji obuhvata izgradnju i obnovu sedam malih matica u Somboru, Monoštoru, Sonti, Petrovaradinu, Šidu, Rumi i Opovu.

„Od vrtića do studenata ulagalo se u decu, putovanja do škole, letnje škole, maturska putovanja, stipendije, izlete i stručne skupove. Dodeljeno je 149 stipendija, povećan je broj dece u obrazovnom sistemu na hrvatskom jeziku, a poseban iskorak predstavlja početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu“, navela je ona.

Prema njenim rečima, hrvatska zajednica u tim procesima nije bila sama, već su podršku pružali Vlada Hrvatske, Hrvatski sabor, županije, gradovi i opštine, Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, Ambasada Hrvatske u Beogradu, Generalni konzulat Hrvatske u Subotici, kao i partneri u Srbiji, Crkva i brojni prijatelji zajednice.

„Glas hrvatske zajednice ove godine čuo se u Hrvatskom saboru, u Briselu i na drugim mestima gde se donose važne odluke“, navela je Vojnić.

Ocenila je da je bilo i propusta, ali da je sve prevaziđeno.

Vojnić od 2024. godine obavlja i dužnost narodne poslanice u Hrvatskom saboru i trenutno je jedina državljanka Srbije koja u tom svojstvu učestvuje u radu parlamenta države članice Evropske unije.

Kako je navela, ta pozicija dodatno jača vidljivost hrvatske zajednice u Srbiji i omogućava prenošenje evropskih iskustava, standarda i praksi u širi regionalni kontekst.

„Moja uloga je da budem glas hrvatske zajednice u Srbiji, ali i glas svih građana Srbije u institucijama koje imaju iskustvo članstva u Evropskoj uniji. Hrvatska zajednica u Srbiji može da napreduje samo u društvu koje napreduje u celini“, naglasila je Vojnić.

