Vojnić: HNV realizovao brojne projekte, ali ključna pitanja hrvatske zajednice su još uvek nerešena

Predsednica Hrvatskog nacionalnog veća (HNV) Jasna Vojnić izjavila je danas, sumirajući odlazeću godinu, da je HNV u proteklih 12 meseci radio konkretno i vidljivo, da je bilo i uspona i izazova, ali da nisu pristajali na ćutnju.

Ona je, govoreći o realizovanim projektima, u Hrvatskom domu „Matica“ u Subotici rekla novinarima da su završena tri nova vrtića za decu koja pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku, da je kupljena kuća u Šidu i da su započeti su i radovi na suvenirnici.

Kazala je da je pokrenut program poljoprivrede, te da je izrađena analiza za Akcioni plan za manjine u okviru Poglavlja 23, dok je 211 projekata odobreno za hrvatska udruženja i župe.

Dodala je da je osnovano udruženje poljoprivrednika „Agrokrov“, da su izabrana tri direktora i menadžera ustanova i da su započela snimanja u TV studiju „Matica“.

Rekla je da je povećan broj dece u vrtićima i učenika u školama, da je obezbeđen prevoz za 62 učenika i da je organizovano 16 vannastavnih aktivnosti za oko 1.200 učesnika, te da je dodeljeno ukupno 149 stipendija ove godine, a prvi put uvedena je i nastava hrvatskog jezika u Beogradu.

Istovremeno, kako je istakla, brojna ključna pitanja za hrvatsku zajednicu u Srbiji i dalje ostaju nerešena, među kojima su odnosi sa institucijama i predstavnicima vlasti Srbije, nedostatak kadrovskih kapaciteta za rad van ureda, kao i pitanje pune ravnopravnosti Hrvata u Srbiji.

Kao primer navela je slučaj vrtića u Tavankutu, koji je finansirala Vlada Hrvatske.

„Iako smo se pre dva dana susreli s ministrom za ljudska i manjinska prava Srbije, koji je dao naznaku da postoji dobra volja i da će se to ipak rešiti“, rekla je Vojnić.

Ona je pojasnila da je nakon isteka privremene upotrebne dozvole za novoizgrađeni objekat vrtića u Tavankutu podnet zahtev za stalnu upotrebnu dozvolu, da je sva potrebna dokumentacija predata i da se sada čeka na odobrenje.

Ona je, govoreći o vaspitačima na hrvatskom jeziku, navela da je jedan broj njih raspoređen na rad u srpske razrede, dok su neki ponovo dobili otkaz ugovora, ali da, kako je kazala, HNV ima dovoljan broj kadra.

„Imamo oko 30 vaspitača, a potrebno je 15 za rad u vrtićima na hrvatskom jeziku“, rekla je Vojnić, te dodala da se ministar za ljudska i manjinska prava, koji je nedavno boravio u Subotici u poseti HNV-u, založio da se i ovo pitanje reši.

Ocenila je da je problem otvaranja vrtića u Tavankutu prevazišao lokalni nivo i da se mora rešavati na državnom nivou.

Vojnić je, govoreći o obeležavanju četiri službena praznika hrvatske zajednice u Srbiji, podsetila da je HNV krajem marta ove godine ponudio gradonačelniku Subotice da HNV kupi zastave hrvatske nacionalne manjine, kako bi se ispoštovala zakonska obaveza da institucije, uz zastavu Srbije, istaknu i zastavu nacionalne manjine na dan praznika.

Međutim, kako je navela, od tada nije bilo značajnih pomaka, ali će HNV i dalje insistirati na tome.

„Dan hrvatske zajednice zaista ne sme biti pretnja nikome u ovoj državi. Na institucijama, makar na dan zajednice, trebaju i moraju biti istaknute naše zastave. Na Gradskoj kući u Subotici to redovno jeste slučaj i mi smo to više puta pohvalili, ali druge institucije, nažalost, to još uvek ne čine“, rekla je.

Inače, na dan izbora prvog saziva HNS 15. decembra na javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ istaknuta je hrvatska zastava.

Poručila je da će HNV nastaviti da šalje dopise i insistira na poštovanju zakona.

„Hrvatska zastava nikome nije smetnja, već simbol zajednice koja obogaćuje ovaj grad i kada je vide, treba da znaju da je to dan naše zajednice“, istakla je.

Vojnić je podsetila i da radovi na kući bana Jelačića u Petrovaradinu još nisu završeni, te da je Pokrajinska vlada uložila određena sredstva, ali se, kako je navela, ponovo pojavila vlaga na objektu.

„Kada smo ušli u proces završetka radova, videli smo da je potrebno ponovo izraditi deo projektno-tehničke dokumentacije, jer kanalizacioni i vodovodni sistem nisu bili adekvatno rešeni. U kući se nalazi još šest stanara i svaki zahvat mora obuhvatiti sve njih“, objasnila je Vojnić.

Dodala je da je objekat u postupku etažiranja i da će, nakon njegovog završetka, biti izdata građevinska dozvola, s obzirom na to da je projektno-tehnička dokumentacija u završnoj fazi.

Istakla je da je reč o veoma kompleksnom projektu koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada.

Poručila je i da prava hrvatske zajednice nikoga u Srbiji ne ugrožavaju, što, kako je rekla, potvrđuje i nedavna poseta ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije i spremnost da se problem vrtića u Tavankutu rešava na višem nivou.

„Mi želimo samo ono što nam po zakonu pripada i nećemo prestati da se za to zalažemo“, kazala je Vojnić.

(Beta)

