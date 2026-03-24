Vojnić (HNV): Saveti nacionalnih manjina teško mogu opstati s postojećim nivoom finansiranja

Saveti nacionalnih manjina u Srbiji teško mogu opstati s postojećim nivoom finansiranja a bez adekvatne finansijske podrške nije moguće ostvarivati osnovna manjinska prava, uključujući obrazovanje, kulturu, informisanje, kao i službenu upotrebu jezika i pisma, ocenila je predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Jasna Vojnić.

Ona je na sednici Saveta za nacionalne manjine u Beogradu ocenila da postojeća sredstva „nisu dovoljna za redovno funkcionisanje nacionalnih saveta“.

„Vreme je da se ovom pitanju pristupi ozbiljnije. Sa postojećim nivoom finansiranja nacionalni saveti teško mogu opstati. Polovina njih nema nijednu profesionalno zaposlenu osobu upravo zbog nedostatka sredstava“, navela je Vojnić a preneo HNV.

Ocenila je da „važan izazov“ predstavlja i model političkog predstavljanja jer, po njenim rečima, postojeći sistem ne omogućava ravnopravnu zastupljenost svih manjinskih zajednica.

„Time smo dobili veći broj stranaka sa nacionalnim predznakom, ali bez stvarne mogućnosti parlamentarne zastupljenosti“, navela je predsednica HNV.

Na sednici kojom je predsedavao premijer Đuro Macut rekla je da za hrvatsku zajednicu u Srbiji bitno i pitanje vrtića u Tavankutu.

„Reč je o problemu koji je prevazišao lokalne okvire i zahteva institucionalno rešenje. Verujem da se kroz dijalog može doći do rešenja na obostrano zadovoljstvo“, kazala je Vojnić.

Na jučerašnjoj sednici Saveta za nacionalne manjine usvojen je Predlog programa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2026. godini, u iznosu od 30 miliona dinara.

(Beta)

