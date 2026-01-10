Vojnić (HNV): Sportisti uče političare kako da spajaju ljude

Ona je to rekla u susretu sa timom hrvatske vaterpolo reprezentacije u Beogradu.
Poželela je dobrodošlicu reprezentativcima i zahvalila im što, kao sportisti, često uče političare kako da spajaju ljude.
Navela je da su vaterpolisti veliki ambasadori Hrvatske, zahvalila na poseti i poželela im dobrodošlicu.
Specijalna savetnica ministra spoljnih poslova Hrvatske Vanda Babić Galić, koja je takođe prisustvovala susretu, navela je da je sportska diplomatija možda najjača, a hrvatski reprezentativci su, osim što su sportisti, istovremeno i predstavnici svoje zemlje.
Na početku susreta, hrvatski vaterpolisti sreli su se i sa pripadnicima hrvatske zajednice u Srbiji i stavili potpise na tri vaterpolo lopte.
Susretu su prisustvovali i predsednik Hrvatskog vaterpolo saveza Mladen Drnasin, selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak, kao i generalni konzul hrvatske Velimir Pleša.
Drnasin je uručio lopte sa potpisima reprezentativaca i plivačke kapice predsednici HNV Vojnić, generalnom konzulu Pleši i specijalnoj savetnici hrvatskog ministra spoljnih poslova Babić Galić.
Babić Galić je Hrvatskom vaterpolo savezu uručila sliku pod imenom „Makovi“, delo ambasadora Hrvatske u Srbiji Hidajeta Biščevića.
Susret su zajednički organizovali Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Ambasada Hrvatske u Beogradu, Hrvatsko nacionalno vijeće, Fondacija Antun Gustav Matoš i Hrvatski vaterpolo savez.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com