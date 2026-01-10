Vojnić (HNV): Sportisti uče političare kako da spajaju ljude

Predsednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji Jasna Vojnić izjavila je danas da sportisti na lakši način dopiru do ljudi od političara.

Ona je to rekla u susretu sa timom hrvatske vaterpolo reprezentacije u Beogradu.

Poželela je dobrodošlicu reprezentativcima i zahvalila im što, kao sportisti, često uče političare kako da spajaju ljude.

Navela je da su vaterpolisti veliki ambasadori Hrvatske, zahvalila na poseti i poželela im dobrodošlicu.

Specijalna savetnica ministra spoljnih poslova Hrvatske Vanda Babić Galić, koja je takođe prisustvovala susretu, navela je da je sportska diplomatija možda najjača, a hrvatski reprezentativci su, osim što su sportisti, istovremeno i predstavnici svoje zemlje.

Na početku susreta, hrvatski vaterpolisti sreli su se i sa pripadnicima hrvatske zajednice u Srbiji i stavili potpise na tri vaterpolo lopte.

Susretu su prisustvovali i predsednik Hrvatskog vaterpolo saveza Mladen Drnasin, selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak, kao i generalni konzul hrvatske Velimir Pleša.

Drnasin je uručio lopte sa potpisima reprezentativaca i plivačke kapice predsednici HNV Vojnić, generalnom konzulu Pleši i specijalnoj savetnici hrvatskog ministra spoljnih poslova Babić Galić.

Babić Galić je Hrvatskom vaterpolo savezu uručila sliku pod imenom „Makovi“, delo ambasadora Hrvatske u Srbiji Hidajeta Biščevića.

Susret su zajednički organizovali Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Ambasada Hrvatske u Beogradu, Hrvatsko nacionalno vijeće, Fondacija Antun Gustav Matoš i Hrvatski vaterpolo savez.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com