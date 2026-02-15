Vojnić (HNV): Sretenje simbol slobode, zajedništva i ravnopravnosti svih građana

Predsednica Hrvatskog nacionalnog veća (HNV) u Srbiji Jasna Vojnić uputila je danas čestitku povodom Dana državnosti Srbije – Sretenja, svim građanima Srbije.

„Sretenje je praznik koji simbolizuje borbu za slobodu, državnost i ustavne vrednosti, ali i podseća na važnost zajedništva, međusobnog poštovanja i izgradnje društva zasnovanog na ravnopravnosti svih građana“, navela je Vojnić, preneo je HNV u saopštenju.

Ona je poručila da hrvatska zajednica u Srbiji ostaje posvećena očuvanju svog identiteta, jezika i kulture, ali i aktivnom doprinosu razvoju društva i države u kojoj živi, ističući da veruje da su „dijalog, međusobno uvažavanje i poštovanje prava nacionalnih manjina temelj stabilnosti, napretka i evropske budućnosti Srbije“.

„Neka nam Sretenje donese snagu i mudrost da odgovorno i složno gradimo Srbiju kao dom svih njenih građana, učvrsti međusobno poverenje i dodatno nas obaveže na mir, saradnju i napredak na dobrobit svih koji ovde žive“, zaključila je Vojnić.

(Beta)

