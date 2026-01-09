Vojnić (HNV): Važno je da Crkva bude obaveštena o utvrđenim činjenicama paljenja vrata Katedrale

Predsednice Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji i narodna poslanica u Hrvatskom saboru Jasne Vojnić osudila je podmetnuti požar na vratima Katedrale, Crkve imena Marijinog u Novom Sadu, dodajući da je važno da nadležne institucije službeno, pravovremeno i transparentno obaveste Crkvu i javnost o svim utvrđenim činjenicama.

„Nijedan slučaj ne može se smatrati razrešenim samo na temelju medijskih napisa, već tek kada postoje jasne i službene informacije nadležnih institucija. Samo takva komunikacija može sačuvati poverenje javnosti i osećaj sigurnosti vernika, te osigurati da se na ovakve incidente reaguje bez odlaganja“, navela je Vojnić u saopštenju.

Ona se zahvalila svim predstavnicima vlasti u Srbiji, uključujući ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Dema Berišu i gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina, koji su odmah osudili taj čin, dodajući da takve poruke doprinose smirivanju tenzija i očuvanju međusobnog poverenja.

„Svaki napad na verski objekat predstavlja napad na temeljne vrednosti suživota, poštovanja i sigurnosti svih građana. Takvi činovi moraju biti povod da odlučno stanemo u obranu mirnog suživota, međusobnog uvažavanja i slobode veroispovesti“, dodala je Vojnić.

Navela je da očekuje da nadležne institucije temeljno istraže događaj, te da se počinitelji pronađu i sankcionišu u skladu sa zakonom, jer se time ne štiti samo jedan objekt, nego i poverenje među ljudima i sigurnost društva u celini.

„Ekstremizam, mržnja i nasilje nemaju mesto u našem društvu. Solidarnost, dijalog i mir nemaju alternativu“, istakla je predsednica Hrvatskog nacionalnog veća.

Policija u Novom Sadu saopštila je danas da je uhapšena I.M. (53) iz tog grada, osumnjičena da za paljenje bočnih vrata na Katedrali juče oko četiri sata posle ponoći.

(Beta)

