Vojska na ulicama glavnog grada Perua, ograničeni skupovi, zabranjeno da se dvojica voze na motoru

Vojnici su od juče raspoređeni na ulicama Lime posle proglašenja vanrednog stanja zbog talasa nasilja koji je potresao Peru.

Privremena vlada konzervativnog Hozea Herija (Jose Jeri) saopštila je tu meru u utorak uveče. Ona predviđa raspoređivanje vojske na ulicama, ograničavanje slobode organizovanja skupova, pa čak i zabranu dvema osobama da voze isti motocikl.

Ta mera će biti na snazi 30 dana u Limi i susednoj luci Kaljao, gde živi oko deset miliona ljudi.

Peruanci se suočavaju sa naglim porastom nesigurnosti, koja se pripisuje organizovanom kriminalu, što je izazvalo višestruke proteste koje je nedavno predvodila Generacija Z, omladinski kolektiv koji osuđuje rastuću nesigurnost i tekuću političku krizu u zemlji koja je imala sedam predsednika u jednoj deceniji.

Lima je već delimično bila stavljena pod vanredno stanje između marta i jula, posle ubistva popularnog tamošnjeg pevača, koji se pripisuje organizovanom kriminalu.

Taj talas nesigurnosti doveo je do opoziva predsednice Dine Boluarte 10. oktobra. Nju menja predsednik parlamenta Heri.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com