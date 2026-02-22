Vojska Pakistana ubila 18 osoba na granici sa Avganistanom

Vlada Pakistana saopštila je da je rano jutros izvela "niz napada uz granicu sa Avganistanom", a meta su bila skloništa militanata koje pakistanska vojska krivi za skorašnje bombaške napade u Pakistanu.

Avganistanski Crveni polumesec saopštio je da je poginulo 18 ljudi.

Pakistan nije precizirao koje su lokacije bile meta, ali je avganistanski ministar odbrane u saopštenju naveo da su pogođena „različita civilna područja“ u provincijama Nangarhar i Paktika u istočnom Avganistanu.

U saopštenju se navodi da su napadi kršenje vazdušnog prostora i suvereniteta Avganistana.

Portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid je ranije na društvenoj mreži Iks napisao da su u napadima „ubijene i ranjene desetine ljudi, uključujući žene i decu“.

(Beta)

