Vojska pregovara i s Generacijom Z o budućnosti Nepala

Vojska Nepala je danas povratila kontrolu nad glavnim gradom Katmanduom posle novih, dvodnevnih nereda, najnasilnijih za poslednjih dvadeset godina, koji su primorali premijera da podnese ostavku i otvorili pregovore o političkoj budućnosti zemlje.

Nemiri su počeli u ponedeljak kada je policija brutalno obračunala s demonstrantima koji su osuđivali blokiranje društvenih medija i korupciju elite, a u kojima je poginulo najmanje 19 ljudi, dok je nekoliko stotina povređeno širom zemlje.

Uprkos ponovnom pokretanju Fejsbuka, X-a i Jutjuba, obećanju istrage policijskog nasilja i odlasku premijera Olija s dužnosti, demonstranti okupljeni pod zastavom „Generacija Z“ u utorak su pljačkali javne zgrade, rezidencije lidera i druge.

Parlament je zapaljen, kao i kuća premijera u ostavci.

Danas je načelnik Generalštaba Vojske, general Ašok Radž Sigdel, počeo razgovore sa raznim ličnostima, uključujući predstavnike demonstranata, rekao je za AFP portparol vojske Radžaram Basnet.

„Načelnik Generalštaba vojske je započeo razgovore sa raznim stranama i sastao se sa predstavnicima Generacije Z“ – rođenima od 1997. do 2012, rekao je bez detalja i imena sagovornika.

U utorak je general Sigdel pozvao „sve grupe uključene u proteste da se vrate smirenosti i počnu dijalog“.

Predsednik Nepala Ramčandra Paudel takođe je pozvao „sve, uključujući demonstrante, da sarađuju radi mirnog rešavanja teške situacije u zemlji“.

„Zainteresovane strane moraju se sastati da bi našle izlaz iz krize. Parlament ostaje“, rekla je za AFP Šušila Karki (73), bivša predsednica Vrhovnog suda čije je ime pominjano kao kandidatkinje za vođenje predstojeće tranzicije.

Gradonačelnik Katmandua od 2022. godine, 35-godišnji bivši inženjer i reper Balendra Šah, takođe se promoviše kao jedna od ličnosti spremnih za pripremu noive budućnosti zemlje.

„Budite spremni (…) da preuzmete uzde zemlje“, izjavio je on na Fejsbuku, predstavljen kao ključna figura u predstojećoj tranziciji.

Sada bivši premijer KP Šarma Oli koji Posle se 2024. godine vratio na vlast, objasnio je da podnosi ostavku „da bi se mogli preduzeti koraci ka političkom rešenju“.

Taj sedamdesettrogodišnji lider Nepalske komunističke partije koji je četiri puta predvodio vlade od 2015. godine, otelotvoruje elitu čiji odlazak zahtevaju mladi ljudi, bez posla i siti korupcije.

Vojska strogo sprovodi policijski čas uveden danas do daljeg, da bi vratila mir u glavni grad koji je bio potpuno zaustavljen, sa zatvorenim preduzećima, školama i prodavnicama.

Naoružani vojnici, tenkovi i druga oklopna vozila su na ulicama prepunim trupova izgorelih vozila i ostataka barikada podignutih dan ranije, među zgradama i prodavnicama prepuštenim gnevu demonstranata.

„Vandalizam nikada nije bio dobro rešenje problema“, rekao je za AFP penzionisani policajac Kumar Hativudai nastavio: „Ali ovo je rezultat grešaka naših lidera. Ti nesposobnjaci su zabranili društvene mreže da bi sakrili svoju korupciju koja je bila razotkrivena na mreži“.

Dvadeset četiri sata posle haosa u Katmanduu, policija je objavila da su trojica policajaca ubijena.

Više od 13.500 zatvorenika je takođe iskoristilo nasilje da pobegne iz zatvora, rekao je portparol policije Binod Gimire za AFP.

Štab Vojske je danas ponovo upozorio da će bez oklevanja obuzdati „demonstracije, vandalizam, pljačku, podmetanje požara i napade usmerene na ljude i imovinu“.

Vojska je objavila da je uhapsila 27 ljudi u glavnom gradu i zaplenila 23 komada vatrenog oružja.

Aerodrom u Katmanduu, zatvoren za saobraćaj od utorka, ponovo je otvoren za putnike danas kasno popodne, izvestio je novinar AFP-a. Po podacima Uprave civilnog vazduhoplovstva Nepala, očekuje se da će poletanja i sletanja postepeno biti nastavljena „tokom dana“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com