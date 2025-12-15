Vol strit džurnal: Kušner odustao od hotela Tramp u Srbiji, posle protesta i podignutih optužnica

Ugledni američki list Vol strit džornal piše večeras da se Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa povukao iz svog investitorskog poduhvata u Srbiji – planiranog projekta izgradnje hotela Tramp na mestu zgrade Generalštaba u Beogradu.

Kako prenosi N1 pisanje Vol strit džornala, to se desilo pošto je projekat izazvao proteste i pošto je protiv „jednog visokog srpskog političara podignuta optužnica“.

Tužilaštvo za organizovani kriminal danas je podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje ljudi u slučaju Generalštab, a to su sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d.direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović.

Optužni predlozi su podignuti u vezi sa nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama „Generalštaba“, navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičenima se, kako se dodaje u saopštenju, stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela – zloupotrebu službenog položaja iz čl. 359 stav 1 Krivičnog zakonika i falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Selaković je 4. decembra u Tužilaštvu za organizovani kriminal saslušan u svojstvu osumnjičenog, kada je izneo svoju odbranu, podseća N1.

Nakon saslušanja Selaković je pred novinarima izneo niz optužbi na račun TOK-a.

U svom obraćanju, on je tužilaštvo nazvao „autoimunim oboljenjem“, ističući da je reč o „blokaderskoj kriminalnoj bandi koja je uzurpirala deo države i deo državnog sistema“.

(Beta)

