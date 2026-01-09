Volstrit džornal: Američke snage zaplenile još jedan tanker

Američke snage zaplenile su peti tanker za naftu povezan s Venecuelom, preneo je danas američki list Volstrit džornal (The Wall Street Journal).

Obalska straža SAD ga je zaplenila rano jutros i nastavila da prati druge brodove koji pokušavaju da izbegnu američku blokadu sankcionisanih tankera koji plove ka Venecueli ili iz nje.

Pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, list prenosi da je zaplenjen tanker „Olina“, ranije „Minerva M“, koji je već pod sankcijama je SAD zbog transporta ruske nafte.

Zaplena može da donese novo, još veće pogoršanje odnosa Vašingtona i Moskve, samo nekoliko dana pošto su SAD zaplenile brod koji je tražio zaštitu od Rusije.

Rusija je u četvrtak oštro osudila američku zaplenu svog tankera, najavljujući zahlađenje u odnosima s Vašingtonom koje bi se moglo proširiti na druge oblasti i uticati na napore predsednika Donalda Trampa da ubedi Rusiju da okonča svoj skoro četvorogodišnji rat u Ukrajini.

Zaplena tankera pod ruskom zastavom u sredu u Severnom Atlantiku „može dovesti samo do dalje eskalacije vojnih i političkih tenzija u evroatlantskom regionu, kao i do vidljivog snižavanja praga za upotrebu sile protiv mirnog brodarstva“, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ruski predsednik Vladimir Putin još nije komentarisao zaplenu tankera, a ni američko zarobljavanje lidera Venecuele Nikolasa Madura, što su njegove diplomate osudile kao očigledan čin agresije.

Agencija AP je prenela da komentatori – „jastrebi“ u Moskvi su kritikovali vladu zbog toga što nije brzo reagovala na zaplenu broda i tvrdili da bi Rusija trebalo da rasporedi svoje pomorske snage da bi zaštitila brodove „tajne flote“ za probijanje sankcija na ruski izvoz nafte.

Pored oštre retorike, piše AP, Rusija ima malo opcija kada razmatra kako da odgovori na zaplenu, po rečima Danijela Frida, pomoćnika državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove tokom administracija predsednika Džordža V. Buša i Baraka Obame.

„Rusi imaju tendenciju da viču kada im je bilo neprijatno, a u ovom slučaju im je bilo neprijatno jer ruska moć nije ono što predstavlja Vladimir Putin“, rekao je Frid. „Nisu mogli ništa da urade povodom tog broda“, smatra on.

Evropska komanda SAD saopštila je da je trgovački brod „Bela 1“ zaplenjen u sredu zbog „kršenja američkih sankcija“. Kada su SAD prošlog meseca počele da prate taj tanker pošto je pokušao da izbegne blokadu sankcionisanih naftnih brodova oko Venecuele, preimenovan je u „Marinera“ i pod ruskom je zastavom.

Trampova administracija je uvela naftni embargo Venecueli, a Ministarstvo energetike kaže da će se nafta u i iz Venecuele prevozizi preko „odobrenih kanala u skladu sa američkim zakonom i interesima nacionalne bezbednosti“.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je saopštilo da je pokušaj SAD da zaplenu tankera predstave kao deo širokog napora da se uspostavi kontrola nad naftnim bogatstvom Venecuele, „potpuno ciničan“ odraz „neokolonijalnih ambicija“.

Ministarstvo je to opisalo kao „grubo kršenje“ međunarodnog pomorskog prava i insistiralo da brod ima dozvolu za plovidbu pod ruskom zastavom izdatu u decembru. Rečeno je da su pretnje SAD da će sudski goniti posadu „pod apsurdnim izgovorima“ i „kategorički neprihvatljive“.

Rečeno je da su sankcije koje su jednostrano Rusiji uvele SAD i druge zapadne zemlje „nelegitimne“ i da ne mogu poslužiti kao opravdanje za zaplenu brodova na otvorenom moru.

„Spremnost Vašingtona da izazove akutne međunarodne krizne situacije, uključujući i one u vezi sa već izuzetno zategnutim rusko-američkim odnosima, opterećenim neslaganjima iz prethodnih godina, razlog je za žaljenje i zabrinutost“, saopštilo je rusko ministarstvo.

Bela kuća je u četvrtak odbila da komentariše to rusko saopštenje.

Zaplena tankera je izazvala ljutite komentare ruskih vojnih blogera, od kojih su neki predložili raspoređivanje vojnika na brodovima „tajne flote“ da bi se sprečile zaplene.

Aleksandar Koc, vojni dopisnik tabloida Komsomoljskaja pravda, tvrdio je da bi neuspeh Kremlja da snažno odgovori na zaplenu tankera mogao ohrabriti SAD i druge zapadne zemlje da zaplene još ruskih brodova.

„Suočeni s nasilnikom koji se oseća svemoćnim, moramo ga ošamariti“, napisao je Koc.

Frid je rekao da Rusija ima malo kredibiliteta kada se žali na međunarodno pravo, s obzirom na svoju invaziju na Ukrajinu. Ruski zahtev za oslobađanje broda je takođe slab, primetio je, s obzirom na to da je krajem prošlog meseca tom brodu data samo privremena dozvola da plovi pod zastavom Rusije.

„Ako o ovome govorite pravno, to je komplikovano pitanje. Ako o ovome govorite strateški, Rusi su jako preopterećeni i ranjivi“, rekao je Frid za vašingtonski institut Atlantski savet. „Oni se drže rata u Ukrajini koji ne dobijaju… njihova ekonomija šteti“, kazao je on.

Rekao je da je moguće da će Moskva reagovati na zaplenu tankera planiranjem napada na „interese SAD“, ali da Putin možda ne želi da rizikuje da uđe u antagonizam s Trampom i ukazao da je „Putin postizao više s Trampom kada mu je laskao“.

Kako su se tenzije oko zaplene broda rasplamsavale, senator Lindzi Grejam, Republikanac iz Južne Karoline, rekao je u sredu da je Tramp odobrio nov zakon o sankcijama Rusiji, čiji je cilj „ekonomski osakaćivanje Moskve“, a koji se razrađuje mesecima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com