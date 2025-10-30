Voštinić: Za Novi Sad se ide o svom trošku, svojim nogama ili prevozom i slobodnom voljom

Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta Kraljeva ocenio je danas da je marš više hiljada studenata, srednjoškolaca i ostalih građana do Novog Sada autentični izraz potrebe svake osobe da bude deo nečega što će se u budućnosti zvati pravom stranom istorije.

Voštinić je agenciji Beta kazao da se u kolonama prema Novom Sadu nalaze ljudi koji ne žele više da trpe ili čekaju u redu za maltretiranje i da je cilj da se stane na kraj oholosti i nepravdi.

„Ovo su epske scene! Osim za prinudne seobe mi se ovako ranije nisamo odlučivali da krećemo, nigde. Za Novi Sad se ide o svom trošku, svojim nogama ili svojim prevozom, i što je najvažnije svojom sasvim slobodnom voljom. Kad god neko počne da prebrojava i poredi velika okupljanja, neka nikad ne zaboravi da su najveća u našoj istoriji bila upravo takva – slobodna i slobodom nadahnuta. Ovo je upravo to, autentični izraz potrebe svake osobe u svim ovim kolonama da bude deo nečega što će se u budućnosti zvati pravom stranom istorije“, naglasio je.

Prema njegovim rečima, „to neće biti samo opis ili interpretacija današnjih događaja, to će biti suština i zbir svih naših namera“.

„Da se stane na kraj oholosti i nepravdi! U ovim redovima su ljudi koji ne žele više da trpe ili čekaju u redu za maltretiranje. U Novom Sadu ćemo se međusobno još jednom ohrabriti. Stavićemo do znanja vlastima, ali i sebi, da smo većina, da je naše raspoloženje preovladalo društvom i da su budućnost i sve njene neizvesnosti na našoj rešenosti. Namerno pominjem budućnost jer moja generacija je jako nestrpljiva i ne želi više da podnosi ni jedan dan svoje nemoći da menja, dok su studenti i mladi uopšte, kao glavni pokretači pobune poslednjih godinu dana, spremni na planiranje, i rešeni da tu budućnost uzmu i od vlasti, i od nas, u svoje ruke, gde i pripada“, rekao je Voštinić.

On je ocenio da će komemorativni skup u Novom Sadu 1. novembra biti miran i dostojanstven.

„Osim ako skupo plaćeni kačketi ne naprave neku scenografiju za nacionalne frekvencije, i to kad počnemo da se razilazimo ili se sasvim raziđemo“, kazao je Predrag Voštinić.

U subotu, 1. novembra, u Novom Sadu će na poziv studenata u blokadi biti organizovan komemorativni skup povodom godišnjice stradanja 16 osoba nakon pada rekonstruisane nadstrešnice na Železničkoj stanici.

U padu nadstrešnice stradali su: Sara Firić, Valentina Firić, Đorđe Firić, Stefan Hrka, Nemanja Komar, Anđela Ruman, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Ćirić, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević, dok je teško povređena Teodora Martinko.

Do sada, niko od nadležnih nije odgovarao.

(Beta)

