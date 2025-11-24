Vozio bicikl u Staroj Pazovi sa skoro tri promila alkohola u krvi

Policija će podneti prekršajnu prijavu protiv 41-godišnjaka iz Stare Pazove koji je u dva navrata vozio bicikl u stanju potpune alkoholisanosti, sa 2,87 odnosno 2,17 promila alkohola u krvi, saopšteno je danas.Prekršajna prijava biće podneta i protiv 35-godišnjaka koji je u blizini graničnog prelaza Sremska Rača vozio sa 2,06 promila alkohola u organizmu, saopštila je Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici.

Iz saobraćaja su isključeni i 35-godišnjak koji je na području Stare Pazove vozio „bmw“ pod dejstvom kokaina, amfetamina i kanabisa i sa 0,67 promila alkohola u krvi, kao i 23-godišnjak koji je vozio „golf“ pod uticajem kokaina i sa 1,26 promila alkohola u krvi.

Na području Iriga saobraćajna policija je zaustavila 61-godišnjaka koji je vozio „ford“ sa isteklom registracionom nalepnicom i bez vozačke dozvole prethodno oduzete zbog izrečenih kaznenih poena, koji je odbio alkotestiranje a prekršajni sudija ga je kaznio jedinstvenom novčanom kaznom u iznosu od 240.000 dinara.

(Beta)

