Vreme: Odbor SANU traži očuvanje hala 2 i 3 Beogradskog sajma

Odbor za arhitekturu Odeljenja umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) uputio je Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam dopis kojim se traži da hale 2 i 3 Beogradskog sajma budu sačuvane, saznaje nedeljnik Vreme.

U ponedeljak, 25. avgusta, biće održana zatvorena sednica Komisije za javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana projekta „Beograd na vodi“.

Aktuelnim planom je predviđeno širenje „Beograd na vodi“ za dodatnih oko 330 hektara, čime bi se gotovo utrostručio početni plan za razvoj ovog projekta u kojem Srbija ima 33 odsto, a kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Igl Hils 67 odsto vlasništva.

Poslednje izmene podrazumevaju zauzimanje delova priobalja na Novom Beogradu, izgradnja luksuznih stanova, komercijalnih i poslovnih objekata, ali i rušenje hala 2 i 3 Beogradskog sajma.

U pismu SANU, u koje je Vreme imalo uvid, navodi se da je hala 1 proglašena zaštićenim kulturnim dobrom 2009. godine, ali da su ostale hale (1a, 2, 3, 4 i 5) ostale izvan režima zaštite, zbog čega sada ulaze u opseg planiranih radova.

Kako se navodi, struka upozorava da bi takav scenario mogao da izbriše „jedno od ključnih svedočanstava posleratne arhitekture“.

„Beogradski sajam je jedno od najvrednijih dela srpske posleratne arhitekture i predstavlja svedočanstvo tehničkog, tehnološkog, naučnog i kreativnog uzleta društva krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina 20. veka“, navedeno je u pismu.

Odbor za arhitekturu SANU zato je predložio da se javna namena predvidi za kompletne hale 1a, 2 i 3 i da se raspiše arhitektonski konkurs koji bi opredelio njihovu buduću namenu.

U pismu se dodaje „da bi ovakav pristup omogućio kompromis između interesa investitora i potrebe da se očuva kulturno i urbanističko nasleđe“.

„U ovako uzavreloj društvenoj klimi, smatramo da bi to bio pozitivan gest politike prema očuvanju dragocenog arhitektonsko-urbanističkog i kulturnog dobra“, navodi se u dopisu.

Pismo je potpisao akademik i emeritus Branislav Mitrović, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih arhitekata, autor pobedničkog idejnog rešenja na međunarodnom urbanističko–arhitektonskom konkursu za područje „Parka prijateljstva“ (Ušće), kao i idejnog rešenja nove zgrade Prirodnjačkog muzeja.

