Vreme: Vojna parada u Beogradu – simbol jedinstva ili Vučićeva demonstracija moći

Beograd se priprema za vojnu paradu 20. septembra, vlast je vidi kao simbol slobode, jedinstva i snage, dok kritičari poručuju da je to besmislena i skupa predstava Aleksandra Vučića u trenutku najdublje političke krize, piše danas Vreme.

Pojedini režimski mediji najavljuju je kao „demonstraciju sile”, neki ministri kažu da će to biti „simbol naše slobode, jedinstva i snage”, dok Beograđane ovih dana nadleću avioni u pripremi za tu paradu koja se održava 20. septembra.

Član Predsedništva stranke „Srbija centar“ (SRCE) Petar Bošković je za Vreme naveo „da usred najteže situacije u zemlji od bombardovanja 1999. nije trenutak ni za kakvo vojno paradiranje“.

Kazao je da „parada služi da se nešto proslavi, uveliča, da se nešto pokaže, a mi niti imamo šta da slavimo, niti imamo razlog zbog čega paradiramo“.

„Razlog srpskog jedinstva u trenutku kada je Srbija podeljenija nego ikada ranije, apsurdan je”, rekao je Bošković.

On je podsetio da je, dok predstavnici vlasti govore o snazi vojske, „nju u poslednjih šest godina napustilo 15.000 ljudi“.

„Kada ne može da šalje vojsku u Kopnenu zonu bezbednosti (ka Kosovu), on odlučuje da posle 10 meseci ludila i tolikog broja prebijenih građana, napravi paradu sa mučenom vojskom, koje mi više i nije toliko žao“, kazao je.

Po rečima Bošković, takav utrošak sredstava i ljudi je „abnormalan“.

Bošković smatra da će prada služiti za obraćanje biračkom telu Srpske napredne stranke (SNS), te da će Vučiću biti prilika za podizanje rejtinga i pravljenje marketinga u biračkom telu.

„On pokazuje silu, samo ne znam kome. Studentima i građanima u šorcevima?”, pita se Bošković.

Da je ova vojna parada „simbol naše slobode, jedinstva i snage pokazaćemo 20. septembra domaćoj i svetskoj javnosti, koliko je Vojska Srbije jaka i koliko je u nju ulagano”, rekao je u utorak ministar odbrane Bratislav Gašić.

Gašić je pozvao građane da dođu na vojnu paradu, da zajedno proslave praznik, pokažu da je Srbija iznad svega i da su spremni da sačuvaju otadžbinu, navedeno je u saopštenju.

On je sa načelnikom Generalštaba Milanom Mojsilovićem održao sastanak sa starešinama o pripremi vojne parade „Snaga jedinstva”, podsetio je taj beogradski nedeljnik na svom sajtu.

Uicama Novog Beograda tog dana marširaće, leteti i voziti se u oklopnim vozilima 10.000 vojnika, a građani će, najavio je ranije Vučić, moći da vide najnovije oruđe i oružje Vojska Srbije.

(Beta)

