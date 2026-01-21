Vreme: Vučić bio prisutan kada je od direktorke Zavoda traženo da se skine zaštita Generalštaba

Bivša direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravka Đukanović izjavila je da je na jednom od dva sastanka na kojem je od nje navodno traženo da omogući uslove za ukidanje statusa kulturnog dobra za Generalštab, prisustvovao lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ona je za nedeljnik Vreme kazala da je taj sastanak održan 6. februara 2024. godine, u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike, kolokvijalno poznatom kao zgrada Predsedništva.

U ostavci koju je poslala ministru kulture Nikoli Selakoviću i koja je objavljena u medijima, Dubravka Đukanović nije pominjala taj sastanak.

Opisala je samo drugi sastanak, održan 22. maja 2024. godine, nakon koga su ona i prethodna direktorka Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Olivera Vučković, podnele ostavke.

Tada su navele da su to učinile zbog pritisaka da doprinesu ukidanju statusa zaštite nad Generalštabom.

Taj sastanak je navodno održan u Ministarstvu finansija, vodio ga je ministar Siniša Mali, a prisustvovali su šef njegovog kabineta Luka Tomić, glavni urbanista grada Beograda Marko Stojčić i predstavnici Ministarstva kulture: državni sekretar Miomir Đorđević, sekretarka Ministarstva Slavica Jelača i pomoćnica ministra u Sektoru za kulturno nasleđe i digitalizaciju Danijela Vanušić.

Krajem decembra, komentarišući optužnicu koja se navodno sprema protiv njega, predsednik Vučić je rekao da bi to bila „kruna njegove karijere“ i da se u tom slučaju neće pozivati na imunitet od gonjenja.

Do sada su u slučaju „Generalštab“ okrivljeni ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, direktor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Aleksandar Ivanović i v.d. direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić.

Svi se terete za krivična dela falsifikovanje isprave i zloupotrebu službenog položaja.

Za ministra Selakovića, Tužilaštvo za organizovani kriminal traži kaznu od tri godine zatvora.

Glavni pretres je zakazan za 4. februar.

(Beta)

