Vremenska prognoza: Danas pre podne prolazno naoblačenje, na krajnjem severu sunčano

Na krajnjem severu Srbije, danas će biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutro i pre podne prolazno naoblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i jugoistoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura će se kretati od devet stepeni do 15 stepeni, a najviša od 22 do 26 stepeni.U toku noći na jugozapadu i jugoistoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti,očekuje kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom.

U Beogradu će ujutro i pre podne biti oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom u jutarnjim satima. Sredinom dana se očekuje razvedravanje, a posle podne i pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će biti oko 14 stepeni, a najviša oko 23 stepena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com