Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

U Srbiji će danas biti prohladno vreme, uz umeren severozapadni vetar i kišu mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg.

Najniža temperatura od četiri stepena do osam, a najviša od 13 do 17 stepeni.

U Beogradu pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Duvaće umeren, sredinom dana pojačan severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni.

Najniža temperatura od šest stepeni do osam, a najviša oko 15 stepeni.

(Beta)

