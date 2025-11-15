Vremenska prognoza: Sutra do 23 stepena, sledeće nedelje hladnije sa kišom

Sutra, u nedelju, vreme u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, u Vojvodini uz malu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab južni vetar, na jugu Vojvodine povremeno umeren.

Najniža temperatura od minus dva do osam stepeni, a najviša od 12 na istoku, do 23 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

U Beogradu će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od četiri do osam, a najviša oko 22.

U Srbiji će u ponedeljak biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz pojačanje južnog vetra. Uveče će duvati umeren do jak severozapadni vetar, a temperatura će opasti i lokalno se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom.

U Vojvodini prestanak padavina u utorak, u zapadnoj Srbiji u sredu, a u ostalim krajevima i dalje kiša koja će na jugu i jugoistoku zemlje biti i obilnija – naročito na Kosovu, gde se očekuje i od 50 do 100 milimetara kiše za 48 sati u utorak i sredu. Sneg se prognozira za brdsko-planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije.

Narednih dana biće oblačno s kišom, a temperatura će porasti.

U Beogradu se u ponedeljak očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo uz pojačanje južnog vetra. Uveče umeren do jak severozapadni vetar, temperatura u padu, a prolazno se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. U utorak i sredu u Beogradu će biti oblačno i osetno hladnije, povremeno sa slabom kišom, a za četvrtak se predviđa kratkotrajni prestanak padavina. Potom će biti oblačno sa kišom, a temperatura će porasti.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 16. novembar:

Očekuje se nastavak relativno povoljnih biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti promenljivo raspoloženje i glavobolja.

(Beta)

