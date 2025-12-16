Vremenska prognoza za 16. decembar: Danas pre podne mraz i oblačno, posle podne razvedravanje

U Srbiji će ujutro biti slab i umeren mraz, dok će se magla i niska oblačnosti zadržati duže tokom prepodneva, a tokom dana se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim krajevima tokom celog dana biće sunčano. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i jak.

Najniža temperatura kretaće se od minus šest do nula, a najviša dnevna od pet na zapadu Vojvodine i u Timočkoj Krajini do 13 stepeni Celzijusa na jugoistoku zemlje.

U Beogradu će ujutro biti slab mraz i niska oblačnost, u pojedinim delovima grada i magla. Pre podne će biti oblačno, sredinom dana postepeno razvedranje.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se oko minus jedan, najviša dnevna oko osam stepeni Celzijusa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com