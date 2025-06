Vremenska prognoza za 17. jun: Danas promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima

U Srbiji će danas na istoku i jugoistoku biti pretežno sunčano i toplo, dok će u ostalim predelima biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, sredinom dana ponegde sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od deset do 19 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29, na istoku u jugoistoku od 30 do 33 stepena Celzijusa.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura biće oko 19 stepeni, a najviša dnevna oko 28.

Poboljšanje biometeoroloških prilika će doprineti smanjenju tegoba kod hronično obolelelih u većem delu Srbije. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i mentalno nestabilnim osobama. Depresija i smanjenje radne sposobnosti su očekivani kao meteoropatske reakcije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com