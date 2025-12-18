Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus četiri stepena do četiri stepena, a najviša od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla.
U Beogradu će u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu. Sredinom dana i posle podne će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša oko 13 stepeni. U toku noći očekuje se lokalno stvaranje magle.
(Beta)
