Vremenska prognoza za 27. maj: Promenljivo oblačno ponegde sa kratkotrajnom kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana u većini predela umeren do jak. Najniža temperatura kretaće se od devet stepni do 14, a najviša od 22 do 24 stepena.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Posle podne je u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša.

U jutarnjim i večernjim satima duvaće severozapadni vetar slabog do umerenog intenziteta, a tokom dana biće povremeno jak. Najniža temperatura oko 14 stepeni, a najviša oko 23 stepena.

(Beta)

