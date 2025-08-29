Vremenska prognoza za 29. avgust: Sunčano i veoma toplo

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni Celzijusa u pojedinim mestima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od osam stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 25 na jugu Banata, a najviša od 30 u Timočkoj Krajini do 38 stepeni u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji. Krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj očekuje se povećanje oblačnosti, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U Beogradu će biti sunčano, veoma toplo i vetrovito. Vetar će biti umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 19 do 23, a najviša oko 35 stepeni Celzijusa.

Očekuje se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Opreznost i dalje savetuje se osobama sa srčanim tegobama. Malaksalost i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.

(Beta)

