Vremenska prognoza za četvrtak 16. oktobar 2025: Sutra hladno jutro, tokom dana sunčano

U Srbiji će sutra jutro biti hladno, po kotlinama na jugozapadu i jugu sa kratkotrajnom maglom, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na istoku Srbije pre podne i sredinom dana biti oblačno.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od nula do sedam, a najviša od 15 do 20.

U Beogradu sutra jutro vedro i hladno.

U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od tri do sedam, a najviša oko 19.

U Srbiji u petak oblačno, uz kišu koja će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći proširiti i na većinu ostalih krajeva.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 16. oktobar 2025.

Većina hroničnih bolesnika može osećati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Pojačana opreznost se savetuje srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i nervoza.

(Beta)

