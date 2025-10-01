Vremenska prognoza za četvrtak, 2. oktobar: Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, a na planinama će padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Na jugu i istoku zemlje se očekuju obilnije padavine, a duvaće slab i umeren, na planinama jak severni vetar.
Najniža temperatura biće od tri stepena do devet, a najviša dnevna od šest do 13 stepeni.
U Beogradu će vreme danas biti oblačno i hladno, a posle podne, uveče i noću s kišom.
Duvaće slab i umeren severni vetar, dok će najniža temperatura će biti oko šest stepeni, a najviša oko 10 stepeni.
(Beta)
