Vremenska prognoza za četvrtak, 2. oktobar: Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, a na planinama će padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na jugu i istoku zemlje se očekuju obilnije padavine, a duvaće slab i umeren, na planinama jak severni vetar.

Najniža temperatura biće od tri stepena do devet, a najviša dnevna od šest do 13 stepeni.

U Beogradu će vreme danas biti oblačno i hladno, a posle podne, uveče i noću s kišom.

Duvaće slab i umeren severni vetar, dok će najniža temperatura će biti oko šest stepeni, a najviša oko 10 stepeni.

(Beta)

