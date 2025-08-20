Vremenska prognoza za četvrtak, 21. avgust: toplo i sunčano vreme, uveče kiša

U Srbiji će danas biti veoma toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, a samo na severozapadu zemlje malo do umereno oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana i u toku noći očekuje se lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, a u donjem Podunavlju, na jugu Banata, kao i u brdsko-planinskom području na zapadu i jugu zemlje povremeno jak.

Najniža temperatura biće od 12 stepeni do 21, a najviša od 33 do 38 stepeni.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. U toku noći ka petku, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada pojava kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 19 stepeni do 21, a najviša oko 35 stepeni.

(Beta)

