Vremenska prognoza za četvrtak, 29. januar: Danas promenljivo, do 16 stepeni

Danas će u Srbiji uglavnom biti malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Slabe kiše će ujutro biti na severu Vojvodine, a od popodneva na jugu Srbije.

Severozapadni vetar biće slab do umeren, a umeren do jak južni i jugoistočni duvaće tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

Najniža temperatura od jedan do sedam stepeni, najviša dnevna od 11 do 16, a na istoku zemlje oko osam stepeni.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno s dužim sunčanim periodima. Ujutro će duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će tokom prepodneva biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko sedam stepeni, najviša dnevna oko 14.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com