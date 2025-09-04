Vremenska prognoza za četvrtak 4. septembar: Danas ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

U Srbiji će biti promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

(Beta)

