Vremenska prognoza za četvrtak 4. septembar: Danas ujutru oblačno, posle podne suvo i sunčano

U Srbiji će biti promenljivo oblačno, ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab, istočni i severoistočni vetar.
Jutarnja temperatura biće od 15 do 20, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 32 stepena.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Jutarnja temperatura biće oko 18, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
(Beta)
