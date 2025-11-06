Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura će se kretati od nula do šest stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.
U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od jedan do pet stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 16 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje.
(Beta)
