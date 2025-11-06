Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će danas ujutro ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka biti kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura će se kretati od nula do šest stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od jedan do pet stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 16 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje.

(Beta)

